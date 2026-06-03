Laboratório voltado para jovens roteiristas das periferias cariocas está com as inscrições abertas

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, de 30 de junho a 26 de julho, a mostra Filmes com Aché: uma Cristina do Cinema Brasileiro, uma homenagem à atriz Cristina Aché, um dos grandes nomes do cinema nacional nas décadas de 1970 e 1980. A programação reunirá filmes estrelados pela atriz, além de atividades formativas e debates.

Entre as atividades paralelas da mostra está a segunda edição do Laboratório Roteiros do Arrabalde: oficina de criação suburbana, voltado ao desenvolvimento de projetos de curta-metragem de ficção escritos por jovens roteiristas, de até 35 anos, das periferias da cidade do Rio de Janeiro. O laboratório busca ampliar o acesso à formação audiovisual para moradores da Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sudoeste (exceto Barra da Tijuca e Recreio), da Região da Pequena África e das favelas do Centro e da Zona Sul.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 14 de junho, por meio de formulário disponível em https://forms.gle/US8gtd3RBtCwdndr7. Os interessados devem enviar um projeto com sinopse (de até 200 palavras) e roteiro (de até 21 páginas). Serão selecionados seis projetos. O resultado será divulgado no dia 1º de julho.

O laboratório será realizado nos dias 24, 25 e 26 de julho, com atividades presenciais na Caixa Cultural Rio de Janeiro. A aula inaugural será ministrada pela cineasta Ana Carolina. Haverá também uma palestra sobre preparação de elenco com a diretora Bia Lessa. Os projetos selecionados receberão consultorias das cineastas Lúcia Murat, Luh Maza e da atriz Cristina Aché. Os pitchings serão avaliados por uma banca formada pelas roteiristas Maíra Oliveira, Maju Paiva e pelo cineasta Clementino Jr.

Parceiro da iniciativa, o Projeto Paradiso oferecerá um prêmio de mentoria aos participantes e contará com dois Talentos Paradiso na avaliação dos pitchings.