Apostas Multiplicador Bets Explicadas para Usuários 1Win Brasil
Na 1win, o site chama as apostas múltiplas de “expresso. O apostador reúne várias previsões em um bilhete só. O site multiplica as odds de cada seleção, o que pode aumentar o valor do prêmio. Para receber o pagamento, o apostador precisa acertar todas as escolhas. A plataforma 1win oferece essa modalidade para quem busca retornos maiores.
O equilíbrio entre risco e recompensa orienta as apostas. Quando alguém adiciona mais eventos, o retorno pode subir, mas a chance de acerto cai.
O Que São Apostas Múltiplas?
A aposta múltipla junta previsões em um bilhete. O apostador deve colocar pelo menos 2 seleções no cupom.
Após a confirmação do cupom, as odds permanecem fixas. É necessário selecionar eventos distintos. Se uma previsão estiver incorreta, o bilhete será perdido.
A chance de acerto diminui, enquanto os ganhos podem aumentar. O sistema avalia cada mercado presente no bilhete.
Como Calcular os Retornos?
A casa multiplica as odds de cada evento e mostra quanto pode voltar no total do bilhete.
Confira exemplos de cálculo com diferentes quantidades de seleções.
- Odd 1.55 x odd 3.20;
- Resultado: odd total 4.96;
- 1.23 x 1.64 x 1.37;
- Resultado: odd total 2.78;
- 3.50 x 3.10 x 3.00 x 3.60;
- Resultado: odd total 117.18.
Regras para Eventos Cancelados
A casa anula a seleção cancelada, ajusta a odd do evento para 1.00 e o restante da aposta múltipla permanece ativo com as outras seleções.
O usuário tem entre 24 e 48 horas para remarcar a partida. Após 48 horas, o jogo é removido do bilhete e a odd 1.0 é aplicada. Mercados do mesmo evento não podem ser combinados em um único bilhete.
O total aumenta quando o usuário adiciona mais seleções ao cupom. Isso altera o lucro e o risco da aposta.
Qual Estratégia Escolher?
Perfis diferentes exigem abordagens distintas nas apostas múltiplas: a estratégia deve corresponder ao nível de tolerância ao risco de cada apostador. Criar bilhetes com muitos jogos aumenta o risco de perda total, pois mais seleções reduzem a probabilidade de acerto do cupom inteiro.
Cada pessoa age conforme seu perfil e objetivos no site.
- Perfil conservador: duas seleções, odds baixas;
- Perfil equilibrado: três eventos, odds médias;
- Perfil ousado: quatro jogos ou mais;
- Abordagem temática: foco em um campeonato;
- Estratégia de consistência: múltiplas regulares com retorno moderado;
- Mercados mistos: resultado, gols, handicap combinados.
Bônus Express Acumulado
O bônus na 1win aumenta com mais partidas no bilhete de apostas múltiplas. É necessário pelo menos 3 seleções para liberar o bônus. O valor do bônus é calculado apenas sobre o lucro líquido, sem considerar o valor apostado no cálculo.
A estrutura de percentual varia, e essa variação depende do tamanho do bilhete acumulado.
- Eventos estão no bilhete.
- Calcule o percentual de bônus: o percentual de bônus corresponde ao número de seleções.
- Calcule o retorno total multiplicando as odds entre si.
- Subtrair o retorno calculado do valor da aposta original.
- Aplique o percentual de bônus sobre o lucro obtido.
- Algumas pessoas devem adicionar o valor do bônus ao lucro, que foi calculado anteriormente.
- O pagamento foi realizado e o valor está disponível para recebimento. O bônus está incluído no pagamento 1 win.
Exemplos com Valores Reais
Veja um bilhete com duas partidas. O Palmeiras ganha em casa, com odd 1.55. O Flamengo empata fora, odd 3.20. A pessoa multiplica essas odds e encontra uma cotação total de 4.96. Se apostar R$ 50, recebe R$ 248,00 caso acerte as duas seleções.
O bilhete reúne 3 partidas. Ao apostar R$ 30 nessa combinação, o retorno é de R$ 353,40. A cotação total chega a 11,78.
A odd total ao combinar quatro partidas é 117,18. Apostando R$ 20, o retorno é R$ 2.343,60. O lucro é de quatro dígitos. O crescimento exponencial ocorre ao adicionar mais seleções ao bilhete.
O risco cresce conforme a proporção aumenta e ao se fazer uma seleção.
Controle da Banca
Ao incluir mais seleções no bilhete, o apostador aumenta o risco de perder. Não é indicado apostar valores altos em apostas múltiplas. Reserve apenas uma parte da banca para esse tipo de aposta.
Lesões e alterações na escalação influenciam as odds. Para acompanhar as cotações, consulte os dados dos eventos.
Bilhetes com duas ou três seleções costumam apresentar resultados na maior parte das vezes. A pessoa responsável pela banca define por quanto tempo o apostador permanece no site. Antes da confirmação do bilhete, o site exibe estatísticas e atualizações.
Conclusão
Apostas múltiplas podem dar retornos altos. O valor final é calculado multiplicando as odds. O apostador precisa acertar todas as seleções para receber o pagamento.
Gerencie a banca com atenção. Veja os dados antes de confirmar o bilhete. Escolha duas ou três opções no início para manter o controle dos resultados.