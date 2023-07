Cine PE divulga filmes selecionados para sua 27ª edição

O Cine PE – Festival do Audiovisual chega neste ano em sua 27ª edição com uma programação ampla e plural. De 4 a 9 de setembro, o evento aporta novamente no cinema do Teatro do Parque. Dos 752 filmes inscritos para as mostras competitivas – superando a edição de 2022, que recebeu 731 candidatos –, 6 títulos, entre ficção e documentários, foram selecionados para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, 7 filmes integram a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos e 13 compõem a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais.

Os seis longas nacionais selecionados para a mostra competitiva foram “Frevo Michiles”, de Helder Lopes (PE); “Porto Príncipe”, de Maria Emília de Azevedo (RJ); “Agreste”, de Sérgio Roizenblit (SP); “Ijó Dudu, Memórias da Dança Negra na Bahia”, de José Carlos Arandiba; “Zebrinha” (BA); “Chumbo”, de Severino Neto (MT); e “Entrelinhas”, de Guto Pasko (PR).

Fora da competição, a Mostra Hors-Concours exibe, na noite de abertura, o filme de ficção “Ainda Somos os Mesmos” (foto), de Paulo Nascimento (RS). O drama épico estrelado por Edson Celulari e Carol Castro mergulha na realidade catastrófica de 1973, quando o Chile sofre um golpe de Estado e vê ceifada sua democracia.

Neste ano, pela primeira vez, o Cine PE incluiu em sua programação uma Mostra Paralela de Curtas-Metragens Nacionais – Sessão Matinê, que será sediada pelo Cinema do Porto / Cinema da Fundação, no Bairro do Recife, no dia 7 de setembro. Serão exibidos os curtas “A Última Vez que Saímos do Armário”, de Bruno Tadeu (MG); “Apocalypses Repentinos”, de Pedrokas (CE); “Bizarros Áudios”, de Diego Akel (CE); “Contraplano”, de Débora Bukanowsky (BA); “Geração Cinemateca”, de Miriam Karam (PR); “Papel de Parede”, de Duda Cavalcanti (PE); e “Quem me Quer?”, de Tiago Pinheiro (PE).

Realizado por Sandra Bertini, diretora da produtora BPE, o 27º Cine PE tem na curadoria dos filmes dois profissionais ligados ao audiovisual: a crítica de cinema, jornalista, criadora e editora-chefe do site Nervos, Nayara Reynaud, e o crítico e programador do circuito Cine Materna, Edu Fernandes.

O Júri Oficial de cada categoria das mostras competitivas será constituído por cineastas, críticos, pesquisadores e artistas com comprovada experiência, responsáveis por indicar os vencedores do Troféu Calunga. As categorias de longa-metragem incluem Melhor Filme de Longa-Metragem, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição de Som e Melhor Montagem, enquanto as categorias de curta-metragem premiam Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição de Som e Melhor Montagem.

Além das categorias premiadas pelo Júri Oficial, cabe ao público selecionar os vencedores do Júri Popular. Ao final de cada noite de exibição, os espectadores poderão entrar no site oficial do festival, festivalcinepe.com.br, para votar nos seus favoritos.

Além da premiação oficial, o Canal Brasil oferece o Prêmio Canal Brasil de Curtas, no qual um júri composto por jornalistas e críticos de cinema escolhe o melhor filme de curta-metragem em competição. Além de ser exibido na grade de programação, o vencedor recebe o Troféu Canal Brasil e um prêmio de R$ 15 mil.

Durante a cerimônia deste ano, além de premiar os vencedores da 27ª edição do Cine PE, o festival entregará as Calungas aos vencedores do ano passado.

O Troféu Calunga é oferecido aos vencedores das mostras competitivas de curtas e longas-metragens. A Calunga é a boneca carregada pela sacerdotisa dos cultos afro-brasileiros durante a apresentação do maracatu. Ela faz parte das cerimônias religiosas, onde recebe o nome de uma princesa e representa uma divindade, expressando um objeto de força e proteção. O Troféu Calunga é uma criação da artista plástica Juliana Notari. Os homenageados do Cine PE são contemplados com a Calunga de Ouro e os filmes vencedores, com a Calunga de Prata.

Por mais um ano, a entrada em todas as sessões será gratuita. Em comum acordo com a Prefeitura do Recife, gestora do Cinema do Teatro do Parque, a realizadora Sandra Bertini optou mais uma vez pela gratuidade, para “demarcar o cinema como um espaço de todos e para todos”. Durante o festival, a bilheteria do cinema estará aberta diariamente, a partir das 17h, para retirada dos ingressos. A distribuição das entradas estará sujeita à lotação da sala.

Como já é costume nesses 27 anos de jornada, o Cine PE terá dois homenageados, que serão divulgados em breve. No âmbito educacional, como sempre, o festival reunirá alunos de escolas públicas municipais e estaduais para duas sessões especiais dentro da programação do evento. A Mostra Infantil, fora da competição, acontece nos dias 18 e 19 de setembro, no cinema do Teatro do Parque, e exibe os filmes “Sapatinho Vermelho e os Sete Anões”, de Hong Sung-Ho, e “Ainbo – A Guerreira da Amazônia”, de Richard Claus e José Zelada.

Pelo segundo ano consecutivo, o festival realiza o Cine PE Seminários, com o intuito de ampliar seus horizontes, além de reforçar a cadeia produtiva do audiovisual e promover um trabalho de qualificação profissional.

Os encontros acontecerão em dois dias. No dia 6 de setembro, acontece o seminário “Juventude Empreendedora e Sustentabilidade”, mediada pelo economista Cristovam Buarque (DF) e com participação de Arthur Covatti (SP), Cícero Aragon (RS) e Victor Hill (CE). Já no dia 8 de setembro, o produtor e advogado Henrique Freitas media o debate “A Importância dos Direitos Autorais para a Economia do Audiovisual”, que conta também com a presença do chefe da Arrecadação de Direitos Audiovisuais da Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), Marcelo Nastri, além de Victor Drummond (RJ) e Thiago Dottori (SP). Ambos os seminários acontecerão no Beach Class Convention, em Boa Viagem, às 14h, e terão entrada gratuita.