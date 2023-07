“Los Peludos”, criação de Izabella Faya, foi o primeiro projeto brasileiro selecionado para o Cinekid Script LAB

Após o anúncio da seleção oficial do laboratório, a idealizadora Izabella Faya passou por um treinamento de seis meses de duração. O laboratório aconteceu durante o Cinekid For Professionals, em Amsterdam, no Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), na Alemanha, e com reuniões online no primeiro semestre de 2023 para as versões finais dos projetos. Nesse período, um grupo de roteiristas de diferentes nacionalidades passou por uma mentoria especializada com grandes profissionais do mercado infanto-juvenil europeu, que buscam atender as necessidades individuais de cada projeto e de seus criadores.