“Ainda Estou Aqui” é indicado ao Globo de Ouro a Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres

Foto © Alile Dara Onawale

Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa por “Central do Brasil”, Walter Salles concorre pela quarta vez ao prêmio com “Ainda Estou Aqui”, que acaba de ser indicado ao Globo de Ouro 2024 na mesma categoria, ao lado de Fernanda Torres, que concorre como Melhor Atriz em Filme de Drama; as outras indicações foram para “Abril Despedaçado”, em 2002, e “Diários de Motocicleta”, em 2005. Em 1999, a atriz Fernanda Montenegro também concorreu ao prêmio de Melhor Atriz.

“Ainda Estou Aqui” segue sua trajetória de sucesso de crítica e público no Brasil e no mundo. Ontem a atriz Fernanda Torres ficou em segundo lugar na categoria de Melhor Atuação na premiação da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles, ao lado da atriz Demi Moore. Na semana passada, o longa foi escolhido como um dos cinco Melhores Filmes Internacionais, segundo o National Board of Review, uma das mais importantes associações de cinema dos EUA, sediada em Nova York. Esta é a quinta vez que um filme de Salles entra para a lista da associação. Em 1998, “Central do Brasil” foi eleito o melhor filme estrangeiro. A mesma categoria reconheceu, com uma posição no top 5, “Abril Despedaçado”, em 2001, e “Diários de Motocicleta”, em 2004. Já “Na Estrada” ficou entre os dez melhores filmes independentes, em 2012.

No Brasil, o filme segue ampliando sua lista de conquistas e trilhando um caminho marcado por recordes de bilheteria. Com mais de 2,5 milhões de ingressos vendidos, o filme se manteve no segundo lugar no mercado e já é o maior filme brasileiro lançado após a pandemia e o de nona maior arrecadação registrada nos cinemas brasileiros em 2024. Esta última marca é especialmente importante, considerando que a lista com os dez melhores resultados do ano estava dominada por títulos estrangeiros até o momento.

Segundo informações do Filme B, “Ainda Estou Aqui” também foi o filme mais visto nos cinemas brasileiros durante o mês de novembro, apresentando uma ampla vantagem em relação aos seus concorrentes — todas produções hollywoodianas. O filme impulsionou o melhor novembro desde 2019.

Selecionado para mais de 50 festivais internacionais e nacionais, “Ainda Estou Aqui” conquistou, recentemente, seu quarto prêmio escolhido por um júri popular: o filme ganhou o Prêmio do Público e o Prêmio Danielle Le Roy, eleito pelo Júri Jovem no Festival De Pessac, na França, onde o filme será lançado nos cinemas no dia 15 de janeiro.

Com um total de sete prêmios, o longa também foi premiado no 81ª Festival de Veneza (Melhor Roteiro); foi escolhido o Melhor Filme pelo público na 48ª Mostra de São Paulo; no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá, e no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos; e a atriz Fernanda Torres foi eleita Melhor Atriz em filme internacional pelo Critics Choice Awards.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família, “Ainda Estou Aqui” foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional. O filme também foi indicado ao Astra Film Awards, uma das principais premiações do ano nos Estados Unidos, nesta mesma categoria. O prêmio é organizado pela Hollywood Creative Alliance (HCA).

Coprodução Brasil-França, “Ainda Estou Aqui” é o primeiro filme Original Globoplay, produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com Arte France e Conspiração, e distribuição da Sony Pictures.