Comédia de Cristiano Calegari terá filmagens em São Paulo

Foto: Equipe e elenco do filme

A produtora paulistana LuizFmarc está em fase final de preparação para as filmagens do longa “O Casamento da minha Melhor Inimiga”, comédia voltada para o público jovem adulto. Com gravações realizadas em São Paulo, a produção independente conta a história de Pitty, uma jovem que sofre de depressão e passa por uma dupla traição: seu namorado e sua melhor amiga. Porém, anos depois, o destino dá a ela a oportunidade de se vingar dos dois, destruindo a festa de casamento deles.

Ambientado na capital paulista, o longa conta com um elenco de jovens na faixa dos 30 anos, encabeçado pela protagonista Carolina Marafiga, atriz, cineasta e poetisa.

A direção e o argumento original da comédia são assinados por Cristiano Calegari, que também produz ao lado de Luiz Felipe Marcondes, da LuizFmarc. Calegari assina o roteiro com o roteirista Rayan Ruiz.

Ainda não há previsão de lançamento para “O Casamento da minha Melhor Inimiga”, que deve ficar pronto durante o ano de 2025.