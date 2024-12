Com estreia nos cinemas em janeiro, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” é exibido no CCXP

“Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, dirigido por Fernando Fraiha, fez sua estreia neste domingo (8/12) para uma plateia de 3 mil pessoas, na CCXP 2024. O painel do palco Thunder contou com a presença da turma da Vila Abobrinha: Chico Bento (Isaac Amendoim), Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares), Hiro (Davi Okabe) e Tábata (Lorena de Oliveira) e do diretor Fernando Fraiha.

O filme conta com recursos de autodescrição, legendas descritivas e libras e a sessão na CCXP contou com intérprete de Libras. Na ocasião foi anunciada a sequência do filme que será produzida pela Biônica Filmes em coprodução com a MSP e a Paris Entretenimento.

Com a estreia nos cinemas marcada para o dia 9 de janeiro, o filme abriu a pré-venda de ingressos para sessões em todo o país. “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” foi produzido pela Biônica Filmes, com coprodução da Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento e Paramount Pictures, distribuição da Paris Filmes e apresentação da Brasilprev Seguros e Previdência S.A.