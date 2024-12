Quatro filmes recém-exibidos no cinema estreiam na Reserva Imovision

Este mês, a plataforma de streaming Reserva Imovision traz uma seleção de quatro lançamentos inéditos, recém-saídos dos cinemas, entre eles, “Sidonie no Japão” (foto), protagonizado por Isabelle Huppert, “Deixe-me”, estrelado por Jeanne Balibar, além dos dramas italianos “Lubo”, com Franz Rogowski, e “A Hora do Orvalho”. Para completar, “Dragula 666” estreia o episódio final do reality, encerrando sua temporada.

Em “Sidonie no Japão”, de Élise Girard, Isabelle Huppert interpreta uma escritora francesa em luto, que viaja ao Japão para o relançamento de seu livro. Lá, ela é recebida por seu misterioso editor japonês e, enquanto viajam por Kyoto, a personagem lida com a presença espiritual do marido falecido e a necessidade de superar o passado para se abrir ao amor novamente. A obra, que equilibra contemplação e emoção, foi aclamada no Festival de Veneza. Com adição de “Sidonie no Japão”, a Reserva Imovision disponibilizará um total de oito produções da atriz francesa. O título inédito estará disponível a partir de 13/12.

Outra estreia na Reserva Imovision, já disponível no catálogo, é “Lubo”, de Giorgio Diritti. O filme é estrelado por Franz Rogowski, no papel de um jovem de origem Yenish, que descobre que seus filhos foram capturados pela polícia suíça devido ao programa eugenista. Em busca de vingança, ele enfrenta consequências que desafiam sua percepção sobre o bem e o mal. “Lubo” foi selecionado para concorrer ao Leão de Ouro no Festival de Veneza.

Apresentado pela dupla Boulet Brothers, o reality show “Dragula 666” chega ao fim com um episódio épico. O Grand Finale revela qual drag monster foi coroada como Drag Supermonster Mundial ao representar os três pilares de Dragula: nojeira, horror e glamour. Firmada em uma parceria entre a plataforma e o streaming americano Shudder, a Reserva Imovision agora tem disponíveis a quinta e a sexta temporada completas, além do spin-off “Dragula: Titans”.

A terceira estreia vinda direto das telonas é “Deixe-me”, de Maxime Rappaz, que conta a história de uma mulher sensual cansada de sua vida, que decide, toda terça-feira, se encontrar com homens em um hotel nos Alpes Suíços, deixando seu filho com a vizinha, e começa a sonhar com uma vida diferente. Filme de abertura da mostra ACID do Festival de Cannes 2023, é protagonizado por Jeanne Balibar, atriz e cantora francesa vencedora do César de Melhor Atriz por “Barbara”, de Mathieu Amalric. O filme chega à plataforma no dia 20/12.

Em dezembro, ainda, a Reserva Imovision conclui a coleção dedicada ao mestre Satyajit Ray. Em “O Covarde”, Amitabha, um roteirista de Calcutá, reencontra Karuna, sua antiga paixão, enquanto se hospeda na casa de Bimal, seu marido. Percebendo a infelicidade de Karuna, ele tenta corrigir os erros do passado. Em “O Santo”, um advogado se fascina por um homem que afirma ter vivido milenarmente e conhecido figuras históricas como Cristo e Buda. Ele segue seus ensinamentos e leva sua família, mas o namorado de sua filha tenta provar que o mestre é um impostor.

Outras estreias do mês são o brasileiro “Anna”, de Heitor Dhalia, que traz a história de um renomado diretor de teatro que decide montar Hamlet após uma tentativa frustrada há dez anos, quando misturou a peça com sua própria vida, gerando conflitos. Esse padrão se repete com Anna, sua nova Ofélia. Já em “Um Século de Devoção”, dirigido por Frédéric Tellier, Henri Grouès, um católico que sonha em ser padre, se junta à Resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Após enfrentar perdas, ele fundou o Emmaus, com o objetivo de ajudar e dar voz às minorias.

Fechando o ano, “A Hora do Orvalho” é um drama italiano com uma profunda reflexão sobre o tempo e as gerações. Essa história acompanha Carlo, um jovem mimado, condenado a trabalho social em uma casa de repouso após causar um acidente de carro. Sob a orientação de Luisa, uma enfermeira, ele aprende sobre partilha, conforto e aceitação.