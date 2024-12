Festival de Cultura em Direitos Humanos homenageia Davi Kopenawa e Lima Duarte

Um encontro com o xamã e liderança Yanomami Davi Kopenawa, exibição de longas-metragens brasileiros, ainda inéditos comercialmente, uma homenagem ao ator Lima Duarte, a exposição “Memórias encontradas: entre a solidariedade e a perseguição”, que inclui debate com filhos de Rubens e Eunice Paiva e de Vladimir e Clarice Herzog, e uma maratona musical em uma ocupação no centro paulistano com o DJ KL Jay e os blocos Filhos de Gil e Ritaleena são alguns destaques da programação do 4º DH Fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos, que acontece de 10 a 15 de dezembro, na cidade de São Paulo e na plataforma de streaming Sesc Digital, acessível em todo o país.

Com todas as atividades gratuitas, este ano, o festival ocupa os seguintes espaços culturais paulistanos: Centro Cultural São Paulo, Centro MariAntonia da USP, Cine Nave, Cine Olido, Cinemateca Brasileira, Espaço Augusta de Cinema, Ocupação 9 de Julho e Sesc Vila Mariana.

O evento celebra os 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecida em 10 de dezembro, e seu objetivo é divulgar e discutir, através de manifestações artísticas, as diversas temáticas relacionadas aos direitos humanos.

Com o tema “Entre Raízes e Horizontes”, a proposta desta edição é tratar das ligações entre o que nos define historicamente e as possibilidades de projetar o futuro.

A cerimônia de abertura do festival será no dia 10, terça-feira, às 19h, no Sesc Vila Mariana, e tem como principal atração a exibição de “Malês”, longa-metragem brasileiro ainda inédito no circuito comercial. Dirigida pelo ator Antonio Pitanga, a obra se passa durante aquela que é considerada como a maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês, ocorrida em 1835 em Salvador, na Bahia. No elenco destacam-se Camila Pitanga, Rocco Pitanga, Samira Carvalho e Patricia Pillar, além do próprio diretor do filme.

Em 13/12, sexta-feira, às 18h30, acontece o debate “Heroínas dessa História”, agendado para o Centro MariAntonia da USP. A data marca o anúncio, em 1968, do Ato Institucional nº 5 (AI-5), um dos atos mais duros da ditadura militar, que marcou o início dos chamados “anos de chumbo” no Brasil.

O encontro reúne a professora Vera Paiva e Ivo Herzog, presidente do conselho do Instituto Vladimir Herzog, ambos filhos de símbolos da luta contra o regime militar brasileiro. Vera Paiva, interpretada no filme “Ainda Estou Aqui” pelas atrizes Valentina Herszage e Maria Manoella, é filha do engenheiro e político assinado nos porões da ditadura militar Rubens Paiva (1929-1971) e da advogada Eunice Paiva (1929-2918) – estes, vividos no mesmo longa, respectivamente, por Selton Mello e por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Já Ivo Herzog é filho do jornalista, professor e dramaturgo Vladimir Herzog (1937-1975), assassinado nas instalações do DOI-CODI, em São Paulo, e de Clarice Herzog, publicitária e liderança de um movimento que colocou em xeque e cobrou investigação da versão do Exército a respeito da morte de seu marido.

O debate vai partir do livro “Heroínas dessa História” (2020, Autêntica Editora), uma produção do Instituto Vladimir Herzog que conta a história de 15 mulheres em busca de memória, verdade e justiça. Eunice Paiva e a Clarice Herzog são retratadas na obra.

A mediação está a cargo da jornalista Tatiana Merlino, uma das organizadoras da publicação. O encontro é parte das atividades de abertura da exposição “Memórias Encontradas: entre a solidariedade e a perseguição”.

Davi Kopenawa é um dos homenageados nesta edição do 4º DH Fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos. No dia 12, quinta-feira, a partir das 20h30, o Centro Cultural São Paulo recebe o xamã e liderança do povo Yanomami, vencedor do Prêmio Right Livelihood e da Ordem do Mérito Cultural, para um encontro intitulado “Defender os Sonhos”. Conhecido mundialmente por sua luta em defesa dos povos indígenas e da floresta amazônica, além de ser coautor do livro “A Queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami”, Davi Kopenawa irá dialogar com o público presente sobre a importância dos sonhos, da cultura e do mundo sensível para a defesa da vida.

Antes, às 16h30, no mesmo local, será exibido o longa-metragem “A Última Floresta” (2021), de Luiz Bolognesi, obra vencedora do prêmio do público da seção Panorama no Festival de Berlim e da qual Davi Kopenawa participa e é corroteirista.

Às 18h30 será a vez de “A Queda do Céu” (2024), longa-metragem baseado nas palavras de Davi Kopenawa que retrata a comunidade watoriki durante o importante ritual funerário reahu, um esforço coletivo para segurar o céu. Selecionada para o Festival de Cannes, o longa-metragem, inédito no circuito comercial, acumula prestigiosas premiações: melhor direção de documentário no Festival do Rio; grande prêmio do júri da competição Kaleidoscope no DOC NYC, maior festival de documentários dos Estados Unidos; melhor documentário internacional no Festival de Guanajuato (México); e prêmio especial do júri no Festival de Documentários DMZ (Coreia do Sul). Os diretores do filme, Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, também participam do encontro com Davi Kopenawa.

Filme de rara circulação, “Corpo em Delito” (foto), de 1990, focaliza um médico legista que presta serviços aos órgãos de repressão política, forjando laudos de morte natural para massacrados pela tortura praticada nos porões da ditadura militar. Homenageado pelo festival, Lima Duarte, que interpreta o protagonista do longa, apresenta a sessão que acontece na Cinemateca Brasileira em 11/12, às 19h30. Dirigido por Nuno Cesar de Abreu (1948-2016), a obra tem no elenco nomes como Regina Dourado, Dedina Bernardeli, Fernando Amaral, Delta Araujo, Renato Borghi, Edyr de Castro, Carlos de Jesus, Alvaro Freire, Wilson Grey, José Marinho e Dira Paes.

No encerramento de sua quarta edição, o DH Fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos apresenta uma programação especial em 15 de dezembro, domingo, com um dia inteiro dedicado à música e à solidariedade na Ocupação 9 de Julho, na região central da cidade de São Paulo.

A maratona começa com o tradicional almoço da Cozinha da Ocupação, em parceria com MTSC e o projeto Lute Como Quem Cuida, que a partir das arrecadações do almoço disponibiliza marmitas a pessoas em situação de vulnerabilidade. A partir das 15h, a Ocupação recebe um trio elétrico com programação musical, trazendo apresentações de artistas como o Bloco Filhos de Gil, o Bloco Ritaleena e o DJ KL Jay, entre outros.

Além da música, no local está prevista uma feira de produtos artesanais dos moradores da Ocupação 9 de Julho e um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis e roupas, a serem doados para iniciativas que apoiam pessoas em vulnerabilidade social.

O 4º DH Fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos é uma realização do Instituto Vladimir Herzog e da Criatura Audiovisual, o evento tem patrocínio da CAIXA.

A programação completa do festival pode ser conferida em dhfest.art.br.

4º DH Fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos

Data: 10 a 15 de dezembro

Locais: Centro Cultural São Paulo (rua Vergueiro 1000, Liberdade – São Paulo), Centro MariAntonia da USP (rua Maria Antônia 294, Vila Buarque – São Paulo), Cine Nave (rua José Bento 106, Cambuci – São Paulo), Cine Olido (av. São João 473, Centro Histórico – São Paulo), Cinemateca Brasileira (largo Sen. Raul Cardoso 207, Vila Clementino – São Paulo), Espaço Augusta de Cinema (rua Augusta 1475, Consolação – São Paulo), Ocupação 9 de Julho (rua Álvaro de Carvalho 427, Bela Vista – São Paulo) e Sesc Vila Mariana (rua Pelotas 141, Vila Mariana – São Paulo)