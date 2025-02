“Ainda Estou Aqui” é eleito o Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano no Dorian Awards

Foto © Alile Dara Onawale

“Ainda Estou Aqui” acaba de vencer o Dorian Awards na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Esta é a primeira vitória brasileira na história da premiação da Associação LGBTQ de Críticos de Entretenimento (GALECA), e o 36º prêmio conquistado pelo longa de Walter Salles desde sua estreia no Festival de Veneza, em 2024.

Nesta semana, “Ainda Estou Aqui” também conquistou quatro prêmios no Gold Derby Film Awards, premiação internacional decidida pelo voto popular. O longa venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz, para Fernanda Torres, Melhor Roteiro Adaptado, para Murilo Hauser e Heitor Lorega, e Melhor Filme Internacional. Além disso, o fim de semana rendeu à produção o inédito prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, o prêmio de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, e à Fernanda Torres, o Virtuosos Award, no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF).

No total, “Ainda Estou Aqui” já conquistou 35 prêmios no Brasil e no mundo. Confira abaixo a lista completa:

Dorian Awards – Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano

Gold Derby (Júri Popular) – Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Filme Internacional

Prêmio do Público do Festival Internacional de Cinema de Roterdã

Virtuosos Award – Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF) – Fernanda Torres

Melhor Filme Ibero-Americano – Prêmio Goya

Melhor Longa-metragem Brasileiro – Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine)

Melhor Longa-metragem Brasileiro – Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine)

Melhor Atriz em Filme de Drama – Fernanda Torres no Satellite Awards 2025

Prêmio APCA – Melhor Filmee Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Melhor Filme de 2024 pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)

Prêmio da Associação de Críticos de Porto Rico – Melhor Longa-Metragem Internacional

Festival de Cinema de Palm Springs – Melhor Longa-Metragem Internacional (FIPRESCI)

Pingyao International Film Festival – Crouching Tiger Hidden Dragon East – West Award

Philadelphia Film Festival – Masters Of Cinema (Prêmio do Público -Menção Honrosa)

Globo de Ouro 2025 – Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres)

Prêmio F5 – Melhor Filme, Infanto Juvenil (Cora Mora) e Atuação (Fernanda Torres)

⁠New Mexico Critics Awards 2024 – Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro Adaptado (Runner-up 2 lugar)

⁠National Board of Review (NBR Awards) – Top Cinco Filmes Internacionais

Prêmio Arcanjo de Cultura – Cinema (“Ainda Estou Aqui”)

Festival international du film d’histoire de Pessac -Prix du Publice Prix Danielle Le Roy du Jury Étudiant

Miami Film Festival – Prêmio do Público

⁠Mostra Internacional de Cinema de São Paulo – Melhor Filme Nacional de Ficção

Mill Valley Film Festival – Favorito do Público

⁠Vancouver International Film Festival – Prêmio do Público

Critics’ Choice Association – Celebration of Latino Cinema & Television – Melhor Atriz Internacional (Fernanda Torres)

⁠Festival Internacional de Cinema de Veneza – Melhor Roteiro, SIGNIS Awarde Green Drop Award

Após passar por mais de 50 festivais nacionais e internacionais, “Ainda Estou Aqui” segue sua agenda na temporada de premiações no dia 16, com o BAFTA (maior premiação do cinema britânico, concedida pela Academia Britânica de Cinema e Televisão), onde concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Walter Salles, que disputa pela décima vez na premiação da Academia Britânica de Cinema e Televisão, é presença confirmada na cerimônia de premiação, ao lado de Fernanda Torres.

Nas próximas semanas, “Ainda Estou Aqui” concorre nas seguintes premiações:

17/02 – Latino Entertainment Film Awards: Melhor Filme; Melhor Diretor (Walter Salles); Melhor Atriz (Fernanda Torres); Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega); Melhor Filme em Língua Não Inglesa; Melhor Fotografia (Adrian Teijido); e Melhor Montagem (Affonso Gonçalves).

23/02 – OFTA Film Award: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

02/03 – Oscar – Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional

Para o Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas oficializou, na segunda-feira, 10, a indicação dos produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme.

Em sua 15ª semana em cartaz, ocupando 670 salas, “Ainda Estou Aqui” segue forte nas bilheterias brasileiras. Entre os dias 6 e 9 de fevereiro, o longa teve seu segundo melhor fim de semana desde a estreia, com mais de 400 mil espectadores. Segundo título mais assistido nos cinemas brasileiros no fim de semana, a produção atingiu a marca de 4,9 milhões de ingressos vendidos, se consolidando como o maior filme brasileiro lançado nos cinemas após a pandemia.

Mundialmente, espectadores e crítica seguem abraçando o filme. Neste fim de semana, “Ainda Estou Aqui” superou US$ 20 milhões globais, e, nos Estados Unidos acabou de atingir US$ 2,2 milhões arrecadados, se tornando o terceiro maior filme brasileiro exibido no território e ocupando um circuito recorde de mais de 700 cinemas. Em Portugal, o longa foi visto por 214,7 mil espectadores, e liderou as bilheterias pelo quarto fim de semana consecutivo desde sua estreia. Na França, mais de 163 mil pessoas já assistiram ao filme. A recepção na Itália, México, Chile, Venezuela e Bolívia também foi positiva, com ampla aprovação da crítica especializada. A nova fase de lançamento internacional chegou, neste fim de semana, ao México, Chile, Venezuela e Bolívia. No dia 13, é a vez da abertura na Colômbia, e, no dia 20 de fevereiro, quem recebe a estreia é Argentina, Peru, Uruguai, República Dominicana e Equador. Para além da América Latina, o filme também chega em fevereiro na Inglaterra e Espanha (21 de fevereiro), e na Austrália (27 de fevereiro).

“Ainda Estou Aqui” recebeu o selo “Must See” no Metacritic. Além dele, apenas outros três títulos indicados a Melhor Filme no Oscar receberam essa marca. Entre os concorrentes a principal estatueta da premiação, “Ainda Estou Aqui” se destaca com os maiores índices no Rotten Tomatoes, onde conta com aprovação de 96% da crítica especializada, e 98%, do público, e no Letterboxd, com 4,4 estrelas (de 5).