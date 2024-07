7º Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação abre inscrições

O 7º Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação movimenta a cena do audiovisual internacional, ocupando diferentes espaços culturais de Goiânia, conectando estúdios, produtores e diretores de animação, ampliando a visibilidade do gênero. Todos os anos, os filmes inscritos passam por uma curadoria oficial, realizada por especialistas da área, integrando a programação de mostras competitivas, não competitivas e especiais. O Lanterna Mágica é uma realização de Camila Nunes, Diretora Artística e produtora audiovisual, e da produtora goiana Baloo Filmes.

A composição do festival agrega 3 eixos principais: exibição, que inclui Mostras Competitivas e não Competitivas, com o melhor da animação do Brasil e do Mundo; mercado, contemplado pelo Lanterna Film Market, que contém estudos de caso, palestras e debates, além de promover o encontro entre produtoras, distribuidoras e animadores; e formação, centrado no Lanterna Educa, onde acontecem debates, oficinas e o único Laboratório profissional exclusivo para projetos de animação no Brasil (Hospital de projetos animados), além de exibições e cursos exclusivos para escolas das redes públicas e particulares de ensino.

As inscrições para o 7º Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação podem ser feitas através da plataforma FilmFreeWay https://filmfreeway.com/lanternamagicafestival, mediante o preenchimento de formulário online disponível no site até 1º de outubro.

Podem inscrever-se curtas-metragens produzidos em formato de animação, realizados a partir de julho de 2023. E todas as informações e regulamento se encontram também no site https://filmfreeway.com/lanternamagicafestival .

O festival, por meio do Júri Oficial, concederá o Troféu Lanterna Mágica, sem prêmio em dinheiro, para os filmes premiados nas seguintes categorias: Mostra Competitiva Nacional (Melhor Filme; Melhor Direção; Melhor Roteiro; Melhor Direção de Arte; Melhor Desenho de Som; Melhor Som; Melhor Trilha Musical; Melhor Técnica de Animação; Júri Popular e Prêmio da Imprensa), Mostra Competitiva Internacional (Melhor Filme; Melhor Direção; Melhor Roteiro; Melhor Direção de Arte; Melhor Desenho de Som; Melhor Som; Melhor Trilha Musical; Melhor Técnica de Animação; Júri Popular e Prêmio da Imprensa) e Mostra Competitiva Latino Americana (Melhor Filme; Melhor Direção; Melhor Roteiro; Melhor Direção de Arte; Melhor Desenho de Som; Melhor Som; Melhor Trilha Musical; Melhor Técnica de Animação; Júri Popular e Prêmio da Imprensa).

A organização poderá instituir prêmios resultantes de parcerias e apoios. Os parceiros e apoiadores poderão premiar livremente filmes das Mostras Competitivas e dos Programas Especiais.