Com Vera Holtz, “Tia Virgínia” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe o inédito “Tia Virgínia” na próxima quinta, dia 18/07, às 22h30. Dirigido por Fabio Meira, o filme conta a história de Virgínia, 70 anos, que nunca se casou ou teve filhos e foi convencida pelas irmãs, Vanda (Arlete Salles) e Valquíria (Louise Cardoso), a deixar a vida que tinha para cuidar dos pais. Premiado com cinco Kikitos no último Festival de Cinema de Gramado (incluindo o de Melhor Atriz para Vera Holtz), o longa-metragem foi indicado ao próximo Prêmio Grande Otelo em sete categorias: Melhor Atriz de Longa-Metragem, Melhor Atriz Coadjuvante de Longa-Metragem, Melhor Ator Coadjuvante de Longa-Metragem, Melhor Roteiro Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Maquiagem e Melhor Montagem. A premiação será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil no dia 28 de agosto.

A história se passa nas vésperas do Natal. Virgínia (Vera Holtz) está cuidando de sua mãe, 99 anos, que está em estado terminal em casa e recebe suas irmãs para as festas de fim de ano. Ao longo do dia, ocorrem conflitos verbais e físicos entre elas. O filme joga luz sobre os padrões sociais relacionados ao casamento e à maternidade e sobre as pessoas que dedicam integralmente suas vidas aos cuidados dos pais.

“Tia Virgínia” ganhou seis prêmios no Festival de Gramado de 2023, nas categorias de Melhor Filme pelo Júri da Crítica; Melhor Atriz para Vera Holtz; Melhor Roteiro para Fabio Meira; Menção Honrosa do Júri para a atriz Vera Valdez; Melhor Direção de Arte para Ana Mara Abreu; e Melhor Desenho de Som para Ruben Valdés. A produção também recebeu quatro indicações ao Los Angeles Brazilian Film Festival 2023, levando os prêmios de Melhor Atriz para Vera Holtz; Melhor Atriz Coadjuvante para Louise Cardoso; e Melhor Direção de Arte para Ana Mara Abreu.