Abertas as inscrições para o 17º Santa Maria Vídeo e Cinema

O 17º Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) está com as inscrições abertas para as mostras competitivas Nacional e de Santa Maria e Região, pelo site oficial do evento smvc.com.br. Para a Mostra Nacional, as inscrições se encerram no dia 15 de agosto, e para a Local (que contempla produções feitas em Santa Maria e cidades com até 90 km de distância), em 15 de setembro. O festival ocorre entre os dias 13 e 16 de novembro.

As atividades serão estruturadas com o tema “Diálogo”, sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul e a responsabilidade que temos com o ecossistema.

Os realizadores podem inscrever, gratuitamente, curta-metragens nas duas mostras. Os trabalhos somente serão aceitos se forem falados, dublados ou legendados em português.

As produções precisam ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2023, ter até 25 minutos de duração, incluindo os créditos, e não podem ter participado de edições anteriores do SMVC. Tanto para a mostra Local, como a Nacional, existem três categorias: Animação, Documentário e Ficção.

Para a Mostra Nacional, o troféu Vento Norte será entregue nas seguintes categorias: Melhor Curta do Festival, Melhor Curta de Animação, Melhor Curta de Ficção, Melhor Curta Documentário, Melhor Direção, Duas premiações de Melhor Interpretação, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Desenho de Som e menções honrosas, quando houver.

Já para a Mostra local, a premiação será nas seguintes categorias: Melhor Curta de Santa Maria, Melhor Direção, 2 troféus de Melhor Interpretação, Melhor Roteiro, Melhor Direção Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Desenho de Som e menções honrosas, quando houver.

Ainda serão escolhidos dois filmes por votação direta do público: um da Mostra Competitiva Nacional e outro da Mostra Competitiva de Santa Maria e região, para receberem os Troféus Vento Norte como melhores curtas pelo júri popular. Serão entregues também os prêmios Clayton Coelho de Direitos Humanos, o Troféu Cineclube Lanterninha Aurélio, o Prêmio Jornalista Luiz Roese, sobre justiça, juventude e prevenção, o prêmio Isadora Viana Costa, para uma produção que aborde a afirmação dos direitos das mulheres e o combate à violência, e o Troféu Rede Sina, ao melhor curta com temática social pelo site Rede Sina.

O SMVC nasceu em 2002 como um democrático festival de cinema para valorizar a produção audiovisual local e nacional, e convidar a comunidade para acompanhar as exibições no Theatro Treze de Maio e na Praça Saldanha Marinho. As primeiras 11 edições do evento foram seguidas por um breve hiato, entre 2014 e 2016. Em 2017, o evento foi retomado com uma retrospectiva de sua trajetória e, em 2021, passou a figurar no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul.