Documentário de Pedro Gorski retrata pesquisadora judia alemã

Frieda Wolff foi uma pesquisadora judia alemã que escapou do nazismo e imigrou para o Brasil em 1934. Depois de se dedicarem ao comércio ótico por 30 anos, ela e seu marido, Egon, iniciaram um trabalho de pesquisa sobre a presença judaica no país, que resultou na publicação de mais de 40 livros. A partir de uma longa entrevista gravada com Frieda em 2003, o amigo Milton Weintraub inicia uma busca para remontar, em três atos, a trajetória dessa personagem tão desconhecida quanto fundamental.

O documentário “As Três Vidas de Frieda Wolff”, dirigido pelo cineasta Pedro Gorski, estreia no próximo dia 17 de agosto, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com distribuição da Bretz Filmes. O filme teve sua estreia oficial no 25º Festival de Cinema Judaico de São Paulo, em agosto de 2022. Teve sua estreia internacional no Miami Jewish Film Festival (janeiro de 2023), atualmente, o maior festival de cinema judaico. Em seguida foi exibido no Festival de Cinema Judaico de Punta del Este, onde foi premiado como melhor longa-metragem Latino-Americano.