Série “Sociedades Matriarcais”, de Clara Deák e Joana do Prado, estreia no GNT

“Sociedades Matriarcais”, série documental da Spray Media em coprodução com o GNT, conta a história de quatro das últimas sociedades matriarcais e matrilineares do mundo: os Bijagós, na Guiné Bissau; os Minangkabau, na Indonésia; os Khasi, na Índia; e os Bribri, na Costa Rica. A estreia será no GNT, dia 16 de agosto, às 23h30, após o programa “Saia Justa”.

Dirigida e roteirizada por Clara Deák e Joana do Prado, a série mostra as culturas e valores de cada sociedade por meio de depoimentos das matriarcas. No primeiro episódio, as diretoras apresentam os quatro grupos e suas líderes e destacam como seus valores são passados de geração em geração.

A série contou com uma investigação extensa, capitaneada pelo produtor executivo Gustavo Gama Rodrigues, que contou com o trabalho de pesquisadoras brasileiras e pesquisadores locais em cada comunidade. Além disso, o mapeamento prévio das sociedades foi feito pela antropóloga Priscila Matta, pesquisadora colaboradora do Centro de Estudos Ameríndios (CEstA-USP) e que tem experiência na área de etnologia indígena, atuando principalmente nos seguintes temas: corpo, saberes locais e natureza.

“É uma grande alegria estar colocando no mundo este projeto, que começou lá atrás, em 2015, quando lemos um livro sobre os Mosuo, uma sociedade matriarcal na China, mas que, infelizmente, não pudemos visitar por conta do Covid-19. A partir daí, ficamos com vontade de entender como seria ser mulher em uma sociedade com uma estrutura social tão diferente da nossa e fomos atrás de outras sociedades matriarcais. Desde o começo, nossa intenção era abordar essas sociedades e as matriarcas de forma muito espontânea, e tínhamos a intenção de ficar um tempo com elas, num processo imersivo, para criar intimidade antes de abrir a câmera. Mas, ao longo do processo, tivemos que nos adequar à realidade da produção e fazer a primeira aproximação com nossas protagonistas à distância. Entrar em contato com todas as sociedades durante a fase de pesquisa remota foi desafiador e muito intenso. Acordávamos às cinco da manhã para falar com uma personagem na Indonésia e antes de dormir estávamos nos comunicando com outra na Costa Rica. Esta fase foi fundamental para o desenvolvimento dos roteiros e para expandir nossos olhares sobre estas culturas. Apesar de todo este trabalho prévio, viajamos abertas para novas descobertas, e para retraçar totalmente o roteiro se assim fosse necessário. Em cada um dos lugares, fomos quebrando as nossas certezas e permitindo novos aprendizados. Apesar da correria e dos desafios das filmagens, saímos de cada encontro com um roteiro muito mais rico e inesperado do que aquele com o qual partimos. Podemos afirmar que fomos transformadas pelas mulheres que conhecemos. E temos esperança de que os espectadores também se sintam assim”, contam as diretoras Clara Deák e Joana do Prado.

“Sociedades Matriarcais” será exibida às quartas, às 23h30, com reprises aos domingos, também às 23h30. Os conteúdos também estarão disponíveis no Globoplay + Canais.