Longa de André Hayato Saito é selecionado para o Torino Feature Lab

O Torino Film Lab, laboratório de desenvolvimento de projetos cinematográficos criado em 2008 pelo Museo Nazionale del Cinema Torino e pelo Creative EU, selecionou o longa-metragem brasileiro “Crisântemo Amarelo” para o Feature Lab de 2024. O filme é mais uma produção da MyMama Entretainment, e será representado pela produtora e sócia Mayra Faour Auad e por André Hayato Saito, autor e diretor do filme.

Desde seu lançamento, o Torino Film Lab ajudou a lançar mais de 170 títulos. Todos os anos, 10 equipes criativas de diretores e produtores do mundo são selecionadas para participarem do programa, e neste ano “Crisântemo Amarelo” será o único representante da América Latina, entre 175 inscrições.

A edição de 2024 do Feature Lab conta com nove longas-metragens de ficção e um documentário, recebendo 21 participantes, vindos de países como Azerbaijão, Bielorrússia, Brasil, França, Alemanha, Grécia, Índia, Itália, Coreia do Sul, Suíça e Ucrânia.

O programa é financiado pelo subprograma da União Europeia, em parceria com o Croatian Audiovisual Centre, que irá sediar o primeiro workshop residencial, em junho.

Durante o workshop, que acontece em três etapas durante 6 meses, os participantes têm reuniões individuais com relevantes convidados do mercado cinematográfico mundial. Após o desenvolvimento, os projetos são avaliados por um júri internacional, que concede prêmios de produção como o IEFTA Award, CNC Award, Euroimage coproduction development award, Arri Award, Ela Network, Arte Kino Int Award, entre outros.