36ª edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo anuncia os filmes selecionados

Foto: “O Medo Tá Foda”, de Esaú Pereira

A Associação Cultural Kinoforum anunciou a lista de filmes selecionados para a 36ª edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum, que acontece de 21 a 31 de agosto. Com todas as atividades gratuitas, o evento ocupará diversas salas e espaços da cidade de São Paulo.

Neste ano, foram quase três mil títulos inscritos para o festival. A seleção reúne curtas-metragens brasileiros, latino-americanos e internacionais que integram a Seleção Oficial deste ano. A lista contempla obras de diferentes gêneros e estilos – da ficção ao documentário, da animação ao experimental –, destacando a diversidade e a potência criativa do curta-metragem contemporâneo.

Os Comitês de Visionamento das Mostras Internacional, Latino-Americana e dos Programas Brasileiros foram compostos por Amanda Pó, Andréa Cals, Anne Fryszman, Beth Sá Freire, Bethania Maia, Bruno Dias, Christian Saghaard, Clarissa Kuschnir, Felipe Gayotto, Flavia Candida, Guilherme Cândido, Julia Katharine, Livia Leite, Marcio Miranda Perez, Otávio Osaki Cruz, Rafael Sampaio, Ricky Mastro, Rodrigo Fonseca, Sofia Wickerhauser, Thays Costa, Vitor Velloso, Viviane Pistache e Zoe di Cadore.

A seleção contou ainda com a colaboração dos estudantes participantes do Visionamento em Curso: Catharina Strobel, Deivison Chioke, Giovanna Culpian de Oliveira, Heitor Beluco, Helena Alves Pacheco, Luan Matheus da Silva Souza, Marcus Vinicius Diniz de Lima, Maria Victoria Martins, Melkides Diniz, Nina Varela, Rhero Silva e Vitória Campos.

Reconhecido como uma das principais janelas para o curta-metragem no Brasil e no mundo, o Kinoforum mantém o compromisso de oferecer uma programação plural, inclusiva e aberta ao diálogo entre diferentes cinematografias e formas de expressão. A programação completa será anunciada em breve, com filmes convidados que completam os diversos Programas Especiais.

Veja a lista completa dos filmes selecionados:

MOSTRA INTERNACIONAL

● 1:10 – Sinan Taner (Suíça)

● 400 CASSETTES – Petraki Thelyia (Grécia)

● AMARELO BANANA – Alexandre Sousa (Portugal, Hungria)

● AMAZEZE | FLEAS – Jordy Sank (África do Sul)

● APOCALYPSE – Benoit Méry (França)

● AUTOKAR – Sylwia Szkiladz (Bélgica)

● BĀD | WIND – Moeinoddin Jalali (Irã, Ucrânia)

● BENEATH WHICH RIVERS FLOW – Yahya Ali (Iraque)

● BLUEBERRY – Emil Brulin, Hampus Hallberg (Suécia)

● BORN A CELEBRITY – Luay Awwad (Palestina)

● CANDY BAR – Nash Edgerton (Austrália)

● CHAO SOMNOP CHET | GRANDMA NAI WHO PLAYED FAVORITES – Chheangkea (Camboja, França, Estados Unidos)

● DE SUCRE | MADE OF SUGAR – Clàudia Cedó (Espanha)

● DIE SÄNGER | THE SINGERS – Fabian Rausch, Zorah Berghammer (Áustria)

● DON’T WANNA DIE – Woo JooHyun (Coreia do Sul)

● DON’T YOU DARE FILM ME NOW – Cade Featherstone (Estados Unidos)

● ENFIN ELLE LES TUE TOUS | AT LAST SHE KILLS THEM ALL – Céline Novel (França)

● ERASERHEAD IN A KNITTED SHOPPING BAG – Lili Koss (Bulgária)

● FIRE DRILL – Villwock Maximilian (Alemanha)

● FRÈRES DE LAIT | MILK BROTHERS – Kenza Tazi (Marrocos, França)

● GHOST PROTISTS – Sasha Waters (Estados Unidos)

● HAYOM ZE HAYOM | TODAY IS THE DAY – Roee Naggan (Israel)

● I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW – Tawfeek Barhom (França, Palestina, Grécia)

● IDÜLL | IDYLL – Rao Heidmets (Estônia)

● KÁMEN OSUDU | STONE OF DESTINY – Julie Cerná (República Tcheca)

● KOTOWARI – Coralie Watanabe Prosper (França)

● LA SANGRE | THE BLOOD – Joaquín León (Espanha)

● LAISSEZ-MOI DANSER | JUST LET ME DANCE – Lou Zidi (França)

● LAMENTO – Demian Wohler, Jannik Giger (Suíça)

● LUANDA – Muriel Brunier (França)

● MOTHER IS A NATURAL SINNER – Taheri Hoda, Boris Hadžija (Alemanha, Irã)

● NESTING – Iyanah Bativala (República Tcheca)

● O – Rúnar Rúnarsson (Islândia, Suécia)

● ONE DAY THIS KID – Alexander Farah (Canadá)

● PAYSAGE APRÈS LA BATAILLE | BLACKBIRD – Joao Paulo Miranda Maria (França)

● QUAI SISOWATH | SISOWATH QUAY – Stéphanie Lansaque, François Leroy (França)

● RED FLAG – Dimitri Krassoulia-Vronsky (França)

● SAMMI, WHO CAN DETACH HIS BODY PARTS – Rein Maychaelson (Indonésia)

● SHENG QI SHOU | 12 MOMENTS BEFORE THE FLAG-RAISING CEREMONY – Zhizheng QU (China)

● SIE PUPPT MIT PUPPEN | DOLLING WITH DOLLS – Karin Fisslthaler (Áustria)

● THE DAY AFTER – Shira Chait (Estados Unidos, Israel)

● THE EGGREGORE’S THEORY – Andrea Gatopoulos (Itália)

● THE SPECTACLE – Bálint Kenyeres (Hungria, França)

● THREE KEENINGS – Oliver McGoldrick (Reino Unido, Estados Unidos)

● THROUGH YOUR EYES – Nelson Yeo (Cingapura)

● TOUCHE PIPI | CHILDREN’S GAME – Philippe Chatard (França)

● TRÆER MALET I TJÆRE | TREES PAINTED IN TAR – Casper Rudolf (Dinamarca)

● VOYEUR – Maryam Hashempour (Irã)

● WE BEG TO DIFFER – Ruairi Bradley (Irlanda)

● WE WILL BE WHO WE ARE – Priscillia Kounkou Hoveyda (Serra Leoa)

● WHAT IF THEY BOMB HERE TONIGHT? – Samir Syriani (Líbano)

● WHO LOVES THE SUN – Arshia Shakiba (Canadá)

● ZODIAC – Hans Buyse (Bélgica)



MOSTRA LATINO-AMERICANA

● AKABABURU: EXPRESIÓN DE ASOMBRO | AKABABURU: EXPRESSION OF ASTONISHMENT – Irati Dojura (Colômbia)

● BAILES INVEROSÍMILES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS NOCTURNOS | WEIRD DANCING IN ALL-NIGHT COMPUTER-BANKING LOBBIES – Gustavo Hernández de Anda (México)

● CENIZAS DE LECHE | MILK’S ASHES – Amelia Eloisa (México)

● DOMINGO FAMILIAR | FAMILY SUNDAY – Gerardo Del Razo (México)

● EL ASCENSO Y CAÍDA DE ZARA ZILVERSTEIN | THE RISE & FALL OF ZARA ZILVERSTEIN – Brian Kazez (Argentina, França, Espanha, Estados Unidos)

● ENTRE TORMENTAS | IN BETWEEN STORMS – Fran Zayas (Porto Rico)

● ESTELA – Maria Ines Pijuan, Armel Hostiou (Costa Rica, França)

● JAMES – Andrés Rodríguez (Guatemala, México)

● KANEKALON – Sara J. Asprilla Palomino (Colômbia)

● LUZ DIABLA – Gervasio Canda, Patricio Plaza, Paula Boffo (Argentina, Canadá)

● MARAHORO – Sofía Rodriguez (Chile, Estados Unidos)

● MDB – Milagros Aquilia (Argentina)

● MIREN FELDER – Malen Otaño (Argentina)

● MUTSK WUÄJXTË’ (PEQUEÑOS ZORROS) | THE LITTLE FOXES – Ximena Guzmán, Balam Toscano (México)

● NIÑO HALCÓN DUERME ENTRE VISIONES DE UN INCENDIO | HAWK BOY SLEEPS AMIDST VISIONS OF A FIRE – Mauricio Saenz-Canovas (México)

● NOCTURNO | NOCTURNE – Ana Apontes, Sol Muñoz (Argentina)

● NOVIA KE TE VEAMOS | MAY I SEE YOU A BRIDE – Valentina Lambach, Melanie Catan (Uruguai)

● PETRA Y EL SOL | PETRA AND THE SUN – Malu Furche, Stefania Malacchini (Chile)

● RITO DE PASO | RITE OF PASSAGE – Jose Luis Jiménez (Cuba)

● SERVICIO NECROLÓGICO PARA USTED | OBITUARY SERVICE FOR YOU – María Salafranca (Cuba)

● SUKUA – Omar E. Ospina Giraldo (Colômbia)

● SUSANA – Amandine Thomas, Gerardo Coello Escalante (México, Estados Unidos)

● TRES | THREE – Juan Ignacio Ceballos (Argentina)

PROGRAMAS BRASILEIROS

● ABANDONAR UM CAVALO | ABANDONING A HORSE – Arthur Maciel (Brasil-SP/ ECA-USP)

● AMARELA – André Hayato Saito (Brasil-SP)

● AMERICANA – Agarb Rocha (Brasil-PA)

● ARAME FARPADO | BARBED WIRE – Gustavo de Carvalho (Brasil-SP)

● BELA LX-404 – Luiza Botelho (Brasil-RJ)

● BENEDITA – Cadu Azevedo, Lane Lopes (Brasil-RJ/ UFF)

● A CABANA | THE HUT – Barbara Sturm (Brasil-SP)

● A CARTA DE MUDAN E AS OITO PRIMAVERAS | MUDAN’S LETTER AND THE EIGHT SPRINGS – Pedro Nishi (Brasil-SP/ ECA-USP)

● O CÉU NÃO SABE MEU NOME | HEAVEN DOESN’T KNOW MY NAME – Carol AÓ (Brasil-SP/BA)

● CHEVETTE – Felipe Palmieri (Brasil-SP/ FAAP)

● CONSELHO | COUNSIL – Alice Riff (Brasil-SP)

● DA VIELA PRA CÁ | FROM THE ALLEY ON – Mayra Russo (Brasil-SP/ É Nóis na Fita)

● DAS CINZAS ÀS CINZAS | ASHES TO ASHES – Artur Ianckievicz (Brasil-PR)

● DESCONSTRUINDO LENE | DECONSTRUCTING LENE – Guilherme Maia (Brasil-BA/ UFRB)

● DIA DOS PAIS | FATHER’S DAY – Bernardo Ale Abinader (Brasil-AM)

● A DITA FILHA DE CLAUDIA WONDER | THE KNOWN DAUGHTER OF CLAUDIA WONDER – Wallie Ruy (Brasil-SP)

● DOIS NILOS | TWO NILES – Samuel Lobo (Brasil-RJ)

● DRUNK CAR – Brunella Martina (Brasil-SP/ California Institute of the Arts – Calarts)

● E ASSIM APRENDI A VOAR | AND SO I LEARNED TO FLY – Antonio Fargoni (Brasil-RO)

● ELEGIA | ELEGY – André Quevedo Pacheco (Brasil-SP/ ECA-USP)

● ENTRE CORPOS | AMONG BODIES – Mayra Costa (Brasil-AL)

● ENTRE_LATIDOSERUÍDOS | BETWEEN_BARKS AND LOUD NOISES – Lucas Lespier (Brasil-SP)

● ESCONDE-ESCONDE | HIDE & SEEK – Vitória Vasconcellos (Brasil-SP)

● FEIURA COMOVENTE | TOUCHING UGLINESS – Ultra Martini (Brasil – SP/ AIC)

● FILME SEM QUERER | FILM OR NOT FILM – Lincoln Péricles (LK) (Brasil-SP)

● FIM DE JOGO | ENDGAME – Clara Leal (Brasil-RN)

● FRONTERIZA – Nay Mendl, Rosa Caldeira(Brasil-SP,Paraguai)

● GIRASSÓIS | SUNFLOWERS – Jessica Linhares, Miguel Chaves (Brasil-RJ)

● O HOMEM-SOM | THE SOUND-MAN – Giovani Beloto (Brasil-SP)

● HOMENAGEM A KIAROSTAMI | HOMAGE TO KIAROSTAMI – Fábio Rogério, Jean-Claude Bernardet (Brasil-SP) |

● O IMPULSO E OUTRAS AVERSÕES | THE IMPULSE AND OTHER AVERSIONS – Marcos Fábio Katudjian (Brasil-SP)

● INFLAMÁVEL | FIERY – Rafael Gontijo (Brasil-DF)

● IRACEMA – Yuri Correa (Brasil-RS)

● JANETE – Rebecca Cerqueira (Brasil-SP/ FAAP)

● KABUKI – Tiago Minamisawa (Brasil-SP, França)

● LIBERDADE SEM CONDUTA | LIBERTY WITHOUT RESTRAINT – Dênia Cruz (Brasil-RN)

● MÃE DA MANHÃ | MOTHER OF DAWN – Clara Trevisan Farret (Brasil-RS, Portugal/ ReAnima Joint Master Programme)

● MALMEQUER | LOVES ME NOT – Maria Julia Gonçalves (Brasil-SP/ FAAP)

● MARMITA | LUNCHBOX – Guilherme Peraro (Brasil-SP)

● O MEDO TÁ FODA | I’M AFRAID – Esaú Pereira (Brasil-CE)

● MENSAGEM DE SERGIPE | MESSAGE FROM SERGIPE – Fábio Rogério, Jean-Claude Bernardet (Brasil-SP)

● MEU PEDAÇO DE MANDIOCA | MY PIECE OF MANDIOCA – Raíssa Castor (Brasil-PR)

● MINHA CÂMERA É MINHA FLECHA | MY CAMERA IS MY ARROW – Natália Tupi (Brasil-SP)

● MINHA MÃE É UMA VACA | MY MOTHER IS A COW – Moara Passoni (Brasil-SP)

● MOTI – Andre Okuma (Brasil-SP)

● A NAVE QUE NUNCA POUSA | THE SHIP THAT NEVER LANDS – Ellen Morais (Brasil-PB)

● ONDE MORREM OS CÃES | WHERE DOGS DIE – Pedro Jordaim (Brasil-SP/ FAAP)

● ONTEM LEMBREI DE MINHA MÃE | I REMEMBER MY MOM – Leandro Afonso (Brasil-PR)

● PEIXE MORTO | DEATH FISH – João Fontenele (Brasil-CE)

● PICUMÃ – Sladká Meduza (Brasil-SP)

● O PRIMO HOLANDÊS | THE DUTCH COUSIN – Nuno Lindoso (Brasil-AL)

● QUANDO SAIR LÁ FORA SEREI ANA | ONCE I LEAVE CALL ME ANA – Edson Lemos Akatoy, Jamila Facury (Brasil-PB)

● QUASE TRAP | IT’S A TRAP – Filipe Barbosa (Brasil-SP)

● QUEM SE MOVE | THOSE WHO MOVE – Stephanie Ricci (Brasil-SP, Portugal)

● RÉQUIEM PARA MOÏSE | REQUIEM FOR MOÏSE – Caio Barretto Briso, Susanna Lira (Brasil-RJ/SP)

● RESSONÂNCIA | RESONANCE – Anna Zêpa (Brasil-RN)

● REZBOTANIK – Pedro Gonçalves Ribeiro (Brasil, Espanha, Portugal)

● ESCORPIONIKAS – CONTRAMANIFIESTO | SCORPIONIKAS – COUNTERMANIFESTO – Bruna Kury, Matheus Mello, Nisha Platzer (Brasil-SC, Espanha, Canadá)

● SEBASTIANA – Pedro de Alencar (Brasil-RJ)

● SONHOS À MARGEM | DREAMS AT THE EDGE – Daniel Finamore (Brasil-SP/ É Nóis na Fita)

● SONHOS DE DIADEMA | DIADEMA DREAMS – Giu Valentim (Brasil-SP)

● A TRAGÉDIA DO LOBO-GUARÁ | THE TRAGEDY OF THE MANED WOLF – Kimberly Palermo (Brasil-RJ/ UFF)

● TRAJETO DO DESMORONAMENTO | ECHOES OF COLLAPSE – Helena Antunes (Brasil-RN)

● VÊNUS VISITOU SÃO PAULO | VENUS VISITED SÃO PAULO – Socorro Lira (Brasil-SP)

● VEREDAS | RIVERS PATH – Igor Rossato (Brasil-SP)

● VIDEO CONNECTION – Sérgio Rizzo (Brasil-SP)

● VIVENTES | LIVING BEINGS – Fabrício Basílio (Brasil-RJ)

● VOZES DO MANGUE | VOICES FROM THE MANGROVE – JP Resende (Brasil-SP/ The Animation Workshop (Finlândia); Instituto Querô)

MOSTRA LIMITE

● AL BASATEEN | THE ORCHARDS – Antoine Chapon (França)

● CASCA – Bianca Toloi (Brasil-SP)

● CHAIKA – Ingrid Paola Bonilla Rodríguez (Colômbia)

● CHERRY, PASSION FRUIT – Renato José Duque (Brasil-SP, Portugal)

● COMMON PEAR – Gregor Božič (Eslovênia, Reino Unido)

● DENOMINADOR COMUM | COMMON DENOMINATOR – Henrique Guimarães (Brasil-SP/ FAAP)

● DIE SCHÖNE TOTE | BEAUTIFUL DEAD WOMAN – Jan Soldat (Áustria, Alemanha)

● ECHOES OF A WET FINGER: – Vitória Cribb (Brasil-RJ, Emirados Árabes Unidos)

● ESPERO QUE NÃO SE IMPORTE | I HOPE YOU DON’T MIND – Natalia Lemos (Brasil-SP)

● O ANO DA SERPENTE | THE YEAR OF THE SERPENT – Bruno Vilela (Brasil-PE)

● O RIO DE JANEIRO CONTINUA LINDO | RIO REMAINS BEAUTIFUL – Felipe Casanova (Bélgica, Brasil-RJ)

● PELÍCULA | FILM – Sofia Leão, Brenda Barbosa (Brasil-RJ/ UFRJ)

● POST- FAMILIA | POST- FAMILY – Alexis Tafur (Colômbia)

● SAARVOCADO – Victor Orozco Ramirez (Alemanha, México)

● SAFO | SAPPHO – Rosana Urbes (Brasil-SP)

● SONHO EM RUÍNAS | DREAM IN SHAMBLES – Priscila Nascimento (Brasil-PE)

● THE ALIGNMENT PROBLEM – Guilherme Peters, Matias Mariani, Roberto Winter (Brasil-SP)

● THE GARDEN OF ELECTRIC DELIGHTS – Billy Roisz (Áustria)

● VESUVIO – Bruno Christofoletti Barrenha (Alemanha)

MOSTRA INFANTOJUVENIL

● A FOGUEIRA JÁ QUEIMOU O MEU AMOR | JUNEBUG BRIDE – Maria Ianne Santos (Brasil-RJ/ UFF)

● A GAROTA E A PIPA | THE GIRL AND THE KITE – Neta Lavor (Brasil-SP)

● A MAIS BELA HISTÓRIA DE PRINCESA | PRETTY PRINCESS STORY – Belise Oliveira (Brasil-SP)

● CAMILLY QUER SER CANTORA DE ÓPERA | CAMILLY WANNA BECOME AN OPERA SINGER – Camila C. Bastos (Brasil-RJ/ UFF)

● CARRINHO DE ROLIMÃ – UMA AVENTURA EM ALTA VELOCIDADE | ROLIMÃ CART – A HIGH-SPEED ADVENTURE – Rafael Nzinga (Brasil-PA)

● LA CARPE ET L’ENFANT | THE CARP AND THE CHILD – Arnaud Demuynck, Morgane Simon (Bélgica, França)

● LE TUNNEL DE LA NUIT | THE NIGHT TUNNEL – Annechien Strouven (Bélgica, França)

● MEMÓRIA DE PIVETE | BRAT’S MEMORY – Pedro Santi (Brasil-SP)

● MENINA ESPOLETA E OS SUPER-HERÓIS SECRETOS | DYNAMO GIRL AND THE SECRET SUPERHEROES – Paula Lice, Pedro Perazzo, Tais Bichara (Brasil-SP)

● MYTIKAH – O LIVRO DOS HERÓIS – CAROLINA MARIA DE JESUS | MYTIKAH – THE BOOK OF HEROES – CAROLINA MARIA DE JESUS – Hygor Amorim (Brasil-SP)

● PASSA A BOLA | GET THE BALL ROLLING – Guilherme Falchi (Brasil-SP)

● POSSO TE FAZER UMA PERGUNTA? | CAN I ASK YOU A QUESTION? – Antônio Cortez, Danilo Teixeira (Brasil-SP)

● SEU VÔ E A BALEIA | YOUR GRAMPS AND THE WHALE – Mariana Elisabetsky (Brasil-SP)

● UMA MENINA, UM RIO | A GIRL, A RIVER – Renata Martins Alvarez (Brasil-SP)

PROGRAMAS ESPECIAIS: NOCTURNU – CINE FANTÁSTICO E DE HORROR

● PLAYING GOD – Matteo Burani (França, Itália)

● TENTE SUA SORTE | TRY YOUR LUCK – Guenia Lemos (Brasil-PR)

● VERSO – Olivier Seibert Ludot (França)

● ZOÉ – Rémi St-Michel (Canadá)