“Madame Durocher”, de Dida Andrade, estreia na HBO Max

A trajetória de Marie, a primeira mulher a receber o título oficial de parteira no Brasil, é contada no filme “Madame Durocher”, que ficará disponível a partir desta sexta-feira, 18 de julho, na HBO Max, como parte das estreias mensais que saem das salas de cinema e vão direto para a plataforma de streaming.

No Brasil imperial do século XIX, uma imigrante francesa mudou os rumos da medicina voltada às mulheres. Este drama biográfico retrata a vida da primeira parteira oficialmente reconhecida no país: uma mulher que enfrentou hierarquias médicas, preconceitos sociais e restrições de gênero, e, por meio de sua determinação inabalável, abriu caminho para um cuidado materno mais humano e profissional.

Baseado em uma história real de coragem e transformação, “Madame Durocher” é estrelado por Sandra Corveloni e Marie-Josée Croze, com direção de Dida Andrade.