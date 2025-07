Museu da Academia do Oscar homenageia Walter Salles

Foto © Alile Dara Onawale

O cineasta Walter Salles será homenageado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, com o Luminary Award, premiação concedida a artistas cujas contribuições transcendem as possibilidades criativas da produção cinematográfica.

A homenagem marca mais uma vez o reconhecimento da Academia sobre a obra de Salles, que saiu vitoriosa do Oscar em duas ocasiões: ao conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”, em 2025, – sendo esta, inclusive, a primeira estatueta conquistada pelo Brasil –, e o de Melhor Canção Original, em 2005, para “Al Otro Lado del Río”, de Jorge Drexler, parte da trilha sonora de “Diários de Motocicleta”. Além, claro, das indicações de “Central do Brasil”, em 1999.

A cerimônia de premiação acontece durante o Academy Museum Gala, evento que ocorre no dia 18 de outubro, e tem como objetivo arrecadar fundos para as iniciativas educacionais e culturais do Museu da Academia do Oscar. Além de Salles, também recebem homenagens a atriz Penélope Cruz, o comediante Bowen Yang e o cantor Bruce Springsteen.

Após ser visto por mais de 8,3 milhões de espectadores pelo mundo, passar por 98 países e conquistar 46 prêmios, “Ainda Estou Aqui” segue trilhando sua jornada no mercado internacional, com estreia no Japão programada para o dia 8 de agosto.