Workshop do Crie Audiovisual ensina como estruturar uma produtora audiovisual do zero

No próximo dia 22 de julho, às 10h, o projeto Crie Audiovisual realiza o workshop online e gratuito “Como estruturar uma produtora audiovisual do zero”, voltado a profissionais do setor criativo. A atividade contará com a participação de Silvio Soledade, sócio-diretor da consultoria PlanoGestão, vice-presidente de Mercados Regionais da APP (Associação de Profissionais de Propaganda), coordenador do Objetiva Audiovisual e especialista em Economia Criativa.

Durante o encontro, os participantes terão acesso ao passo a passo para estruturar uma produtora audiovisual, incluindo a definição do modelo de negócio, posicionamento de mercado, estratégias para consolidação de portfólio e boas práticas de gestão financeira e operacional.

O workshop é uma iniciativa do Crie Audiovisual, ação promovida pelo SEBRAE-SP e executada pela BRAVI (Brasil Audiovisual Independente), que oferece soluções gratuitas para produtoras, estúdios, MEIs, freelancers, estudantes e demais profissionais do setor.

Além de workshops, o Crie Audiovisual disponibiliza trilhas de desenvolvimento de negócios e outras ferramentas de apoio ao empreendedorismo criativo. Mais informações estão disponíveis no site crie.sebraesp.com.br.