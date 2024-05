Filme de Ernani Nunes, estrelado por Vanessa Giácomo e Dan Stulbach, inicia filmagens

Foto © Stella Carvalho

A Galeria Distribuidora e a 360 WayUp anunciaram as filmagens de “Fé para o Impossível”, longa baseado na história real de Renee e Philip Murdoch. Com direção de Ernani Nunes (“No Ritmo da Fé”, “Injúria”), o filme é estrelado por Vanessa Giácomo, Dan Stulbach, Júlia Gomes, Théo Medon, Bella Alelaf, Arthur Biancato e Juliana Alves.

“Fé para o Impossível” é uma coprodução da Galeria Distribuidora com a 360 WayUp e o Grupo Telefilms. O projeto está sendo filmado em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O longa retrata a história de superação de Renee Murdoch, após um episódio que marcou a sua vida e a de sua família. A pastora norte-americana, que vive no Rio de Janeiro, foi tragicamente atacada durante uma corrida, em setembro de 2012. Internada em estado gravíssimo e com perspectivas mínimas de cura, ela recebeu todo o apoio da sua família e do marido Philip, que compartilhou a luta de Renee com o mundo, na esperança de reunir o máximo de pessoas possíveis em oração pela sua recuperação.

Com roteiro de Guilherme Ruiz e Carolina Minardi, adaptado do livro “Dê a Volta por Cima”, de Philip e Renee Murdoch, “Fé para o Impossível” tem produção de Ricardo Costianovsky, Tomás Darcyl, Clara Ramos e Ygor Siqueira.