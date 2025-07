Caixa Cultural Rio de Janeiro apresenta a mostra Filmes Cubanos Restaurados

A partir do dia 22 de julho, a Caixa Cultural do Rio de Janeiro embarca em uma viagem no tempo, na qual filmes do cinema cubano, que passaram por uma restauração histórica, serão exibidos gratuitamente. Com patrocínio da Caixa e do Governo Federal, sob curadoria de Silvia Oroz e Gregory Baltz, a mostra Filmes Cubanos Restaurados exibe uma seleção de obras icônicas do cinema cubano, agora com uma maior qualidade de imagem e som. Com convidadas especiais Mirtha Ibarra (atriz de cinema, teatro e televisão) e Lola Calviño (Ex-vice diretora da EICTV e Vice-diretora da Cinemateca de Cuba), duas expoentes do cinema cubano.

A mostra preparou uma programação diversificada, reunindo especialistas para debater o cinema cubano e a preservação audiovisual. O público poderá participar de um bate-papo com Mirtha Ibarra sobre o clássico “Morango e Chocolate” (Fresa y Chocolate), além de uma conversa com Lola Calviño sobre o trabalho da Cinemateca Cubana na restauração de filmes. Haverá também debates com Silvia Oroz, Mirtha Ibarra e Lola Calviño, explorando a história do cinema cubano, enquanto Fábio Vellozo e Hernani Heffner, da Cinemateca do MAM-RJ, discutirão os desafios da preservação audiovisual na América Latina. Como destaque, Afrânio Mendes Catani ministrará uma masterclass sobre a obra do renomado cineasta Tomás Gutiérrez Alea. Para garantir acessibilidade, o evento contará com sessões adaptadas, incluindo legendas descritivas. Essa iniciativa oferece uma valiosa oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre a produção cinematográfica cubana e sua importância cultural.

Dentre os filmes que estão na programação, há de destacar “Morango e Chocolate” (Fresa y Chocolate, 1995) de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío, que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Outro clássico de Tomas Gutiérrez Alea que será programado é “Memórias do Subdesenvolvimento” (Memorias del Subdesarrollo, 1968), exibido em cópia restaurada no Festival de Cannes, em 2016, reafirmando a relevância do cinema cubano no cenário internacional.

Também vale uma lupa para “La Muerte de un Burocrata” (foto, A Morte de um Burocrata), restaurado pelo Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Archives). O filme passou em 2019 no Venice Classics, uma sessão de clássicos restaurados no festival de Veneza.

A lista se completa com os longas-metragens “Giselle” (Giselle) – 1965, “Lucía” (Lucía, 1968), “Uma Luta Cubana Contra os Demônios” (Una Pelea Cubana contra los Demonios, 1971), “De Certa Maneira” (De Cierta Manera, 1974), “A Última Ceia” (La Ultima Cena, 1976), e os curtas-metragens “Irei a Santiago” (Ire a Santiago, 1964), “Fábrica de Tabaco” (Excursion a Vueltabajo, 1965), “Ilha do Tesouro” (Isla del Tesoro, 1969), “Poder Local, Poder Popular” (Poder Local, Poder Popular, 1970), “Guanabacoa, a Crônica da Minha Família” (Guanabacoa, Cronica de Mi Familia, 1966), “E Temos Sabor” (Y Tenemos Sabor, 1967) e “Atenção Pré-natal” (Atención Prenatal, 1972).

A programação completa está disponível no site www.caixacultural.gov.br.