Juliana Rojas irá dirigir a série “Amora”, baseada no livro de contos de Natalia Borges Polesso

Foto: Juliana Rojas © Theo Lavagnoli

As gravações de “Amora”, futura série nacional dirigida por Juliana Rojas, responsável por sucessos como “As Boas Maneiras” (2017) e “Cidade; Campo” (2024), começam no segundo semestre de 2025, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Baseada no livro de contos homônimo de Natalia Borges Polesso, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas, em 2016, a obra, roteirizada por Thais Guisasola e Julia Anquier, que chegará ao Canal Brasil, ainda sem data confirmada, é uma coprodução entre Vulcana Cinema, bigBonsai e Plate Filmes.

“AMORA” irá apresentar uma antologia comi-dramática que aborda relações contemporâneas de amor e afeto entre mulheres. Unidas pelo tema e pela linguagem, as pequenas histórias sobre o universo lésbico da cidade fictícia de Amora apresentam situações inusitadas de descobertas sexuais, traições, envelhecimento, preconceitos, paixões, maravilhamento, medos e amores das personagens.