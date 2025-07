Filme sobre a cantora Marília Mendonça busca atrizes com idades entre 18 e 30 anos para interpretar a artista

O produtor de elenco Luciano Baldan está em busca de atrizes para interpretar a cantora Marília Mendonça em um filme sobre sua vida e obra. Para o projeto, procura-se mulheres com idade entre 18 e 30 anos, que tenham aparência física semelhante à artista e que tenham disponibilidade para possíveis mudanças de visual, com acompanhamento profissional. Habilidade para interpretação dramática e musical é essencial, assim como experiência com canto ou disposição para realizar preparação vocal para o papel.

As interessadas devem fazer sua inscrição pelo link https://elencodigital.com.br/casting-calls/mariliamendonca1, até o dia 3 de agosto, informando nome completo, idade, cidade, peso, altura e informações para contato.

Pede-se também o envio de duas fotos (uma de rosto e uma de corpo inteiro, sem filtros ou maquiagem pesada); um vídeo de apresentação de até um minuto, argumentando por que a candidata acredita ser uma boa escolha para o papel; e um vídeo cantando um trecho de uma música da Marília Mendonça de sua escolha.