Cinema do IMS promove debate com Helena Ignez, após a projeção de “A Mulher de Todos” e “A Miss e o Dinossauro”

Em 17 de agosto, às 19h, a atriz e cineasta Helena Ignez conversa com o público, no cinema do Instituto Moreira Salles, em São Paulo, após a projeção dos filmes “A Mulher de Todos” (foto, 1969), em cópia 35 mm, e “A Miss e o Dinossauro” (2005).

A sessão com a presença de Helena Ignez tem curadoria da revista Cinética, que exibe filmes fora do circuito comercial no IMS. No bate-papo, a artista conversará com os críticos Julia Noá e Juliano Gomes sobre sua atuação em “A Mulher de Todos” (1969), de Rogério Sganzerla, pelo qual recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Brasília. Considerado um marco no cinema brasileiro, o longa-metragem é centrado na figura da ninfomaníaca Angela Carne e Osso, casada com Dr. Plirtz, ex-carrasco nazista e dono do truste das histórias em quadrinhos no Brasil. Homenagem ao gênero da chanchada, o filme também conta com atuações de Jô Soares, Stênio Garcia, Paulo Villaça e Antonio Pitanga.

Ignez também comentará o curta-metragem “A Miss e o Dinossauro”, com sua direção. No filme, a cineasta documenta os bastidores da Belair, produtora de filmes independente criada por ela e pelos diretores Júlio Bressane e Rogério Sganzerla na década de 1970.

“A Miss e o Dinossauro” e “A Mulher de Todos” serão exibidos novamente em 26 de agosto, às 17h30, desta vez sem debate.