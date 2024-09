Academia Brasileira de Cinema anuncia filmes que irão representar o Brasil nos prêmios Goya e José María Forqué

Foto: “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles © Alile Dara Onawale

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira, 25 de setembro, os longas-metragens indicados para representar o Brasil em duas tradicionais premiações espanholas: os Prêmios José María Forqué 2024 – em parceria com a SICAV – e os Prêmios Goya 2025. “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, foi selecionado para concorrer a uma indicação aos prêmios de Melhor Filme Ibero-Americano, na 39ª edição dos Prêmios Goya, marcada para fevereiro de 2025, em Granada, e de Melhor Filme Latino-Americano do Ano, no 30º Prêmio Cinematográfico José María Forqué, que será realizado em dezembro de 2024, em Madri. O thriller erótico “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, também representará o cinema brasileiro na disputa por uma vaga nos Prêmios Forqué, que permitem a indicação de até dois títulos de cada país.

Títulos dos seguintes países concorrem na categoria Melhor Filme Latino-americano do Ano no 30º Prêmio Cinematográfico José María Forqué e na de Melhor Filme Ibero-Americano na 39ª edição dos Prêmios Goya: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui” é estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro. O filme foi exibido nos festivais de Toronto e San Sebastián, conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, e foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O longa narra a luta de Eunice Paiva em busca de respostas após o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar em 1971. Produzido pela Videofilmes, RT Features e Mact Productions, o longa é o primeiro filme original Globoplay, em coprodução com Arte France e Conspiração, com distribuição no Brasil pela Sony Pictures.

“Motel Destino” estreou mundialmente no Festival de Cannes, onde concorreu à Palma de Ouro, e está em cartaz nos cinemas brasileiros. Com produção da Cinema Inflamável Produções Cinematográficas, o filme é estrelado por Iago Xavier, Nataly Rocha e Fábio Assunção. A trama acompanha Heraldo, um homem perseguido pela polícia e pela gangue da qual fazia parte, que encontra refúgio em um local inesperado: o Motel Destino. O local, na beira da estrada de uma cidade litorânea do Ceará, é administrado pelo casal Elias e Dayana, que acolhem o jovem como “faz tudo” no estabelecimento.