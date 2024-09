Segunda temporada de “Um Dia Qualquer” estreia no Space e na Max

Estreia na próxima segunda (30), no Space e na Max, a segunda temporada da série “Um Dia Qualquer”, dirigida por Pedro von Krüger e estrelada por Mariana Nunes, Vinícius de Oliveira, Augusto Madeira, Eli Ferreira, Adriano Garib e João Vitor Silva. No canal, será exibido um episódio por dia, entre 30 de setembro e 5 de outubro, sempre às 21h. Todos os seis episódios estarão disponíveis na plataforma de streaming a partir da data de lançamento.

O enredo acompanha as complexas dinâmicas de poder, violência e corrupção em uma região do subúrbio carioca. Impactados pelos conflitos entre a milícia e o tráfico, os moradores do local terão que resolver seus próprios problemas a qualquer custo, em um período de 24 horas. Para quem quiser relembrar os acontecimentos anteriores ou mergulhar pela primeira vez na história, a temporada inicial completa já está disponível na Max.

“Um Dia Qualquer” é uma produção Elixir Entretenimento, Com Domínio Filmes e Warner Bros. Discovery, com direção geral de Pedro von Krüger e produção de Denis Feijão. Pela WBD, Mariano Cesar e Anouk Aaron são responsáveis pela produção executiva.