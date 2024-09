Nicho 54 recebe inscrições de pessoas produtoras negras para Pitching Show

O ambiente de mercado do festival de cinema Nicho Novembro 2024 está com inscrições abertas para o Pitching Show, atividade voltada para pessoas produtoras negras de todo o Brasil interessadas em internacionalizar suas carreiras. A atividade é gratuita e propõe a promoção de encontros e atividades em uma espaço racialmente seguro e qualificado com o objetivo de incutir a cultura da carreira e internacionalização de projetos para realizadores negros de cinema.

Para se inscrever, é necessário ter um projeto de documentário em estágio de desenvolvimento, no formato longa-metragem para o segmento Cinema, e que tenha o objetivo e o perfil de internacionalização. É mandatório ter um teaser ou vídeo conceito do projeto de até 2 minutos. As inscrições podem ser feitas via formulário até 30 de setembro. O regulamento de participação pode ser conferido aqui.

A premiação prevê a participação da pessoa produtora no European Film Market, ambiente de mercado da Berlinale, que acontece em fevereiro de 2025, na Alemanha.

A ação é realizada pelo Nicho 54, instituto que apoia a carreira de pessoas negras em posições de liderança criativa, intelectual e econômica na indústria cinematográfica.

Processo consiste em várias etapas e oferece, além da premiação, mentorias e finalização de teaser.

Após encerramento das inscrições, serão selecionados quatro projetos, que participarão de mentorias em outubro, em parceria com a rede de talentos do Projeto Paradiso, organização que investe em formação profissional e geração de conhecimento.

Ao longo do processo formativo, os selecionados também ganham a finalização em 4k do teaser do projeto em parceria com a Quanta, especialista em soluções de estrutura, pós-produção, entrega, gerenciamento e inovação para o mercado audiovisual. Também terão oficina de pitching, uma preparação para que os produtores e produtoras apresentem seus projetos no evento para uma banca qualificada de players e do júri.

O produtor ou produtora do projeto vencedor do Pitching Show participará do programa Tool Box, treinamento para produtores que acontece no European Film Market (EFM), no Festival de Berlim, em 2025. O prêmio prevê a participação em uma programação formativa internacional que visa conectar pessoas produtoras à indústria cinematográfica internacional, fornecendo ferramentas de negócios, orientação e networking. A pessoa produtora premiada terá toda participação custeada – transporte, hospedagem, alimentação e credenciamento no programa.

Além do Pitching Show, há outra oportunidade para projetos de realizadores negros no ambiente de mercado: a Rodada de Negócios, que também está com inscrições abertas.

Voltada para realizadores, roteiristas e produtores negros e negras de todo o país com projetos de ficção, a Rodada de Negócios integra a programação do Ambiente de mercado do Festival Nicho Novembro com o objetivo de oportunizar reuniões de negócios entre realizadores e players do mercado.

A atividade, que é gratuita, consiste em reuniões de 10 minutos, 1 a 1, entre os realizadores proponentes dos projetos e produtores, com foco em prospecção de parcerias e networking.

Serão selecionados 10 projetos audiovisuais em estágios de desenvolvimento e produção nos formatos longa-metragem de ficção, no segmento cinema. A atividade acontecerá presencialmente na manhã do dia 14 de novembro, no Instituto Moreira Salles.

As inscrições devem ser feitas via formulário disponível aqui até 30 de setembro. O regulamento de participação está disponível aqui.