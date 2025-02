“Ainda Estou Aqui” recebe quatro prêmios no Gold Derby Film Awards, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz

“Ainda Estou Aqui” saiu vitorioso nas quatro categorias em que concorria no Gold Derby Film Awards, premiação internacional decidida pelo voto popular. O público elegeu o longa de Walter Salles como Melhor Filme, superando produções internacionais e demais títulos aclamados durante a temporada de premiações. Esta é apenas a segunda vez em que um filme em língua não inglesa recebe o prêmio principal. O longa também garantiu o prêmio de Melhor Atriz, para Fernanda Torres, Melhor Roteiro Adaptado, para Murilo Hauser e Heitor Lorega, e Melhor Filme Internacional — vitórias importantes para sua trajetória.

O longa também foi reconhecido pelo público no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, onde o Júri Popular elegeu “Ainda Estou Aqui” como o Melhor Filme.

Seguindo os preparativos da temporada de premiações, os produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno foram anunciados ontem, dia 10, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como os representantes de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme no Oscar.

Neste fim de semana, “Ainda Estou Aqui” se tornou o primeiro filme brasileiro a vencer um Goya, conquistando o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano. No dia 16 de fevereiro, a produção concorre ao BAFTA (maior premiação do cinema britânico) de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Walter Salles, que disputa pela décima vez na premiação da Academia Britânica de Cinema e Televisão, já venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa em 1999, com “Central do Brasil”, e em 2004, com “Diários de Motocicleta”, que também rendeu o prêmio de Melhor Trilha Sonora para Gustavo Santaolalla. Walter Salles e Fernanda Torres confirmaram presença na cerimônia de premiação que ocorre neste domingo em Londres.

Nas próximas semanas, “Ainda Estou Aqui” concorre em outras três premiações: no dia 13/02, em Dorian Awards, como Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano; em 17/02, em Latino Entertainment Film Awards, como Melhor Filme, Melhor Diretor (Walter Salles), Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega), Melhor Filme em Língua Não Inglesa, Melhor Fotografia (Adrian Teijido) e Melhor Montagem (Affonso Gonçalves); e no dia 23/02, em OFTA Film Award, como Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Selecionado para mais de 50 festivais nacionais e internacionais, “Ainda Estou Aqui” totaliza agora 35 prêmios nacionais e internacionais, incluindo sete premiações como Melhor Filme segundo o Júri Popular: pelo Gold Derby, no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, Festival Internacional de Cinema de Miami, 48ª Mostra de S. Paulo, Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá, Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos, e Festival de Pessac, na França, onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, dado pelo júri jovem.

A produção já foi exibida em festivais de mais de 20 países, incluindo Itália, Canadá, França, Estados Unidos, China, Suíça, Inglaterra, Turquia, Áustria, Portugal, Espanha, Marrocos, Egito, Alemanha, Estônia, Eslovênia, Sérvia, Bulgária, Irlanda, Austrália e Holanda. A próxima parada é o Uruguai, onde será o filme de abertura do FICPunta (Festival Internacional de Cine de Punta del Este), que acontece de 15 a 21 de fevereiro.

Em sua 14ª semana em cartaz, ocupando mil salas, “Ainda Estou Aqui” segue forte nas bilheterias brasileiras. O longa teve seu segundo melhor fim de semana desde a estreia, com mais de 400 mil espectadores. Segundo título mais assistido nos cinemas brasileiros no fim de semana, a produção acaba de atingir a marca de 4,7 milhões de ingressos vendidos, se consolidando como o maior filme brasileiro lançado nos cinemas após a pandemia.

Mundialmente, espectadores e crítica seguem abraçando o filme. Neste fim de semana, “Ainda Estou Aqui” superou US$ 20 milhões globais, e, nos Estados Unidos, acabou de atingir US$ 2,2 milhões arrecadados, se tornando o terceiro maior filme brasileiro exibido no território e ocupando um circuito recorde de mais de 700 cinemas. Em Portugal, o longa foi visto por 214,7 mil espectadores, e liderou as bilheterias pelo quarto fim de semana consecutivo desde sua estreia. Na França, mais de 163 mil pessoas já assistiram ao filme. A recepção na Itália, México, Chile, Venezuela e Bolívia também foi positiva, com ampla aprovação da crítica especializada. A nova fase de lançamento internacional chegou, neste fim de semana, ao México, Chile, Venezuela e Bolívia. No dia 13, é a vez da abertura na Colômbia, e, no dia 20 de fevereiro, quem recebe a estreia é Argentina, Peru, Uruguai, República Dominicana e Equador. Para além da América Latina, o filme também chega, em fevereiro, na Inglaterra e Espanha (21 de fevereiro), e na Austrália (27 de fevereiro).

“Ainda Estou Aqui” recebeu o selo “Must See” no Metacritic. Além dele, apenas outros três títulos indicados a Melhor Filme no Oscar receberam essa marca. Entre os concorrentes a principal estatueta da premiação, “Ainda Estou Aqui” se destaca com os maiores índices no Rotten Tomatoes, onde conta com aprovação de 96% da crítica especializada e 98% do público e no Letterboxd, com 4,4 estrelas (de 5).