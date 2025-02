Programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro apresenta “Eu Sei que Vou te Amar”

Com curadoria de Carlos Augusto Calil, o Programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro organiza sessões mensais na Cinemateca Brasileira, sempre acompanhadas de debates. O objetivo é promover a difusão de filmes com pouca circulação e/ou que foram restaurados pela instituição.

Em fevereiro, será realizada uma sessão especial em homenagem à Fernanda Torres. Atriz mais conhecida por seus papeis de comédia, recebe amplo reconhecimento, tanto no Brasil quanto no exterior por sua atuação no drama histórico “Ainda Estou Aqui” (Walter Salles, 2023). Além da recente conquista do Globo de Ouro de melhor atriz, Fernanda recebeu uma indicação ao Oscar na mesma categoria.

Com uma carreira que transita pelo teatro, televisão, cinema e literatura, Fernanda Torres representa um raro exemplo de sucesso popular aliado à aclamação crítica.

Além de seu mais recente trabalho, outras atuações marcantes no cinema incluem “Inocência” (Walter Lima Jr., 1983), “A Marvada Carne” (André Klotzel, 1985) e “Eu Sei que Vou te Amar” (Arnaldo Jabor, 1986). Por este último, Fernanda recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes, aos 20 anos de idade.

O filme será seguido de um debate com Luiz Fernando Zanin, Clara Carvalho e mediação de Carlos Augusto Calil. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes da sessão.