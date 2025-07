Com 72 produções brasileiras, o Festival Audiovisual Bariloche tem participação recorde do Brasil

A 13ª edição do Festival Audiovisual Bariloche (FAB), que será realizada de 29 de setembro a 5 de outubro, em San Carlos de Bariloche, na Argentina, encerrou sua convocatória com um número histórico: mais de 1000 obras recebidas de toda a América Latina, consolidando-se como o festival de cinema mais representativo da Patagônia.

Entre os destaques, o Brasil alcançou um recorde absoluto de participação, com 72 produções inscritas em diferentes categorias, tornando-se o país com maior presença internacional nesta edição. Esse marco ganha ainda mais relevância, já que o Brasil será o país homenageado desta edição do FAB — um reconhecimento justo a um cinema que nos honra com suas histórias, sua diversidade e sua qualidade estética e narrativa.

As obras brasileiras foram apresentadas em diversas seções competitivas do festival, nos formatos de ficção, documentário, animação e experimental, demonstrando a força e a pluralidade do audiovisual brasileiro.

Neste ano, o FAB aprofunda sua vocação integradora com o lançamento das novas Competições Latino-Americanas de Longas-Metragens e Curtas-Metragens, ampliando seu compromisso com a diversidade cultural, o diálogo entre cinematografias regionais e o fortalecimento do cinema independente do continente.

A equipe de programação já iniciou o processo de curadoria para selecionar as obras que farão parte das competições oficiais, bem como de mostras especiais, oficinas e atividades formativas.

Além do Brasil, o festival recebeu filmes de outros 14 países latino-americanos: México, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Cuba, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Guatemala, Porto Rico, Bolívia e Chile. Isso reafirma a identidade do FAB como um espaço essencial para o cinema do sul do continente.

O festival entregará prêmios em dinheiro e estatuetas em todas as competições oficiais, com destaque para os dois prêmios de $750.000 pesos argentinos cada na Competição Nacional de Longas-Metragens.