Série do Disney+, “Delegacia de Homicídios”, tem gravações no Rio de Janeiro

“Delegacia de Homicídios”, nova série nacional do Disney+, criada por José Júnior e produzida pela AfroReggae Audiovisual, Formata e Non Stop, está em filmagem no Rio de Janeiro. Protagonizada por Marcello Melo Jr, a obra é ambientada na cidade carioca e teve a sua primeira diária no ensaio oficial das escolas de samba da cidade, no Sambódromo Marquês de Sapucaí.

Promovido a delegado‑adjunto da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, Patrício (Marcello Melo Jr), um ex‑capitão da Polícia Militar, precisa provar seu valor a uma equipe que desaprova seus métodos. À medida que investiga os assassinatos, seus limites e modos de operar entram em choque com o sistema, colocando em jogo sua carreira e sua permanência no cargo.

A criação da série é de José Júnior e Lucas Villamarim é responsável pela direção geral.