“Leila e a Noite”, de Fellipe Barbosa, encerra filmagens no Marrocos

O cineasta Fellipe Barbosa (“Casa Grande” e “Gabriel e a Montanha”) encerrou as filmagens de “Leila e a Noite”, no Marrocos. A obra é uma produção internacional, produzida por Yohann Cornu (Damned Films, França), Iafa Britz (Migdal Fimes, Brasil) e Hicham El Ghorfi (Lions Productions, Marrocos). Com direção de fotografia de Caroline Champetier, a história é inspirada em fatos reais e acompanha a família franco-marroquina Alaoui, que enfrenta a ausência de uma de suas filhas, Leila.

O filme retrata a jornada de luto, amor e fé vivida pela família da fotógrafa franco-marroquina Leila Alaoui, enquanto tentam seguir em frente após sua morte repentina, aos 33 anos, em um atentado terrorista na África, em 2016, quando ela estava no continente em missão como fotógrafa. O longa se concentra tanto na luta da família para tentar salvá-la do acidente quanto na preservação de sua memória como filha, irmã e amiga. O filme apresentará diferentes perspectivas sobre sua morte: o ponto de vista de sua mãe e avó católicas e o de seu pai muçulmano, Aziz Alaoui — autor do livro que inspirou a história.

Leila tinha uma carreira em ascensão fotografando a diversidade em rostos de imigrantes, mulheres e refugiados e acompanhava uma missão da Anistia Internacional, para uma investigação sobre direitos das mulheres africanas, quando acabou sendo atingida em meio a um confronto armado. Os pais da protagonista são interpretados por Roschdy Zem e Marina Fois e o longa também terá a participação especial dos atores brasileiros João Pedro Zappa e Felipe Frazão. O elenco também conta com os atores Sayyid El Alami, Oulaya Amamra, Françoise Lebrun e Nina Zem.

Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux (Cinemascópio) assinam a coprodução, junto com a Imovision. No Brasil, a distribuição será feita pela Imovision e, na França, pela Condor Films. A Lucky Number é a agente de vendas internacional do filme.