“Narciso”, de Jeferson De, será exibido no Pan African Film Festival, em Los Angeles

“Narciso”, novo longa-metragem do diretor Jeferson De, foi selecionado para a 34ª edição do Pan African Film & Arts Festival, que ocorre desde o dia 7 de fevereiro e vai até o dia 22 deste mês. O PAFF Soul reúne obras que refletem o ritmo, identidade e cultura africanas por todo o mundo. A exibição ocorrerá na próxima terça, 17 de fevereiro, no cinema Culver Theater, com a presença do cineasta, da produtora Cristiane Arenas e do diretor musical Pedro Dom. O filme, que subverte o mito grego para tratar da identidade e do pertencimento da criança negra no Brasil, concorre ao prêmio de Melhor Narrativa (Best Narrative Feature).

Inspirado na obra de Caravaggio, “Narciso” narra a jornada de um menino negro e órfão (Arthur Ferreira) que vive em um lar temporário. Após ser devolvido por pais adotivos, ele recebe uma bola de basquete “mágica” e faz um pedido a um gênio (interpretado por Seu Jorge): ter uma família rica. O desejo é atendido, mas com uma condição fatal: ele jamais poderá ver sua própria imagem refletida.

Com uma narrativa que mescla a dureza da realidade ao realismo fantástico, o longa explora o desejo de um lugar no mundo sob o olhar de uma criança marcada pelo preconceito. A obra já participou em festivais internacionais no Canadá, no Vancouver Black Independent Film Festival e no Montreal Independent Film Festival, onde recebeu uma menção honrosa. O lançamento oficial de “Narciso” nos cinemas brasileiros está previsto para o dia 19 de março, com distribuição da Elo Studios e produção da Buda Filmes.