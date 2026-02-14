XVII Festival de Cinema da Fronteira abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o XVII Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Curtas, animações e longas podem ser inscritos gratuitamente até o dia 10 de março, na página do evento na plataforma FilmFreeway. O Festival de Cinema da Fronteira acontece de 28 de abril a 2 de maio, nas cidades gaúchas de Bagé e Sant’Ana do Livramento.

A novidade desta edição é o Prêmio São Sebastião – Assembleia Legislativa de Cinema, que passa a ser concedido a partir de termo de cooperação celebrado com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que este ano é co-realizadora do evento, junto à Prefeitura Municipal de Bagé, através de sua Secretaria Municipal de Cultura, e a Associação Pró-Santa Thereza. Serão entregues R$ 15 mil em dinheiro aos vencedores das principais categorias – R$ 10 mil para melhor longa-metragem e R$ 2,5 mil tanto para o melhor curta, quanto para o melhor curta de animação.

As mostras competitivas internacionais de Curtas-Metragens, Curtas de Animação e Longas-Metragens aceitam filmes com duração máxima de 20 minutos, para as duas primeiras categorias, e 50 minutos para a última. Todas obedecem critérios semelhantes, recebendo títulos falados originalmente em português ou espanhol ou legendados em um desses dois idiomas, de contextos de culturas ibero-americanas e oriundos de países de língua portuguesa, língua espanhola ou idiomas originários.

As produções inscritas devem ser produzidas em regiões de fronteira ou que abordem temáticas relacionadas a fronteiras geográficas, geopolíticas e sociais, bem como a fronteiras ou rupturas de linguagem. Poderão ser inscritos trabalhos ﬁnalizados a partir de 1º de janeiro de 2024 em todas as três categorias.

O Prêmio São Sebastião – Assembleia Legislativa de Cinema nasce com o objetivo de fomentar, reconhecer e difundir a produção audiovisual latino-americana, nacional e internacional, com especial atenção às cinematograﬁas produzidas em territórios de fronteira, promovendo o intercâmbio cultural, a diversidade estética e o fortalecimento do cinema enquanto expressão artística, cultural e política.