Festival de Brasília abre inscrições para a seleção de filmes da edição de 60 anos

Na edição comemorativa dos 60 anos do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, criado em 1965 por Paulo Emilio Gomes, a mais tradicional e longeva mostra cinematográfica do país volta a ser realizada no mês de setembro e em formato ampliado, com nove dias de programação, que incluirá um longa-metragem a mais na seleção da Mostra Competitiva Nacional e na Mostra Brasília.

O anúncio das novidades para o 58º Festival de Brasília foi feito nesta terça (6/5), em coletiva de imprensa, no foyer do Cine Brasília, marcando também a abertura das inscrições de curtas e longas-metragens nacionais para compor a seleção oficial do evento, que podem ser feitas pelo site do festival até o dia 9 de junho.

A Mostra Brasília também amplia o número de dias de competição, de prêmios e de filmes que concorrerão ao 29º Troféu Câmara Legislativa. Serão 10 curtas e cinco longas, em cinco dias de exibição. Os prêmios de R$ 240 mil vão agora para R$ 298 mil. O edital específico da mostra será lançado ainda esta semana, mas as inscrições para esta competição já podem ser feitas pelo site do festival.

Além de oficinas e exibições de mostras paralelas, o 58º Festival de Brasília confirma a realização da sétima edição do Ambiente de Mercado, voltado para pitchings e rodadas de negócios, com participação de players do setor do audiovisual nacional e internacional.

Também estará de volta a Conferência Nacional do Audiovisual, que foi um fórum importante retomado pelo festival no ano passado, no qual o público poderá participar de debates centrais para o desenvolvimento de políticas públicas para o audiovisual brasileiro.

Os detalhes da programação do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro serão divulgados no dia 20 de agosto.

Como parte das celebrações dos 60 anos do Festival de Brasília, o Cine Brasília realiza, de hoje (6) a domingo (11), a Mostra Especial 1 Filme por Década, com entrada franca.

A mostra reúne seis filmes emblemáticos de cada década do festival, que foram premiados com o Troféu Candango de Melhor Filme. São eles: “Todas as Mulheres do Mundo” (1966), de Domingos de Oliveira, “Nunca Fomos Tão Felizes” (1984), de Murilo Salles, “Que Bom te Ver Viva” (1989), de Lúcia Murat, “Amarelo Manga” (2002), de Cláudio Assis, “É Proibido Fumar” (2009), de Anna Muylaert, e “Temporada” (2018), de André Novais de Oliveira.