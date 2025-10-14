Festival de Cinema Italiano anuncia lista completa dos filmes da 20ª edição

A 20ª edição do Festival de Cinema Italiano chega ao Brasil, em 29 de outubro, celebrando duas décadas de exibição e difusão da cinematografia italiana. Neste marco histórico, o evento reúne uma seleção especial, que mescla estreias inéditas no país e uma retrospectiva de obras fundamentais, oferecendo ao público um panorama abrangente da riqueza e da diversidade do cinema da Itália. O festival é organizado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo – ITALCAM, em colaboração com a Embaixada da Itália e com o Ministério da Cultura.

Nesta edição comemorativa, o evento homenageia os grandes maestros do cinema italiano: mestres do passado, que transformaram os escombros da guerra em imagens que emocionaram o mundo, e mestres do presente, que seguem expandindo esse legado com obras brilhantes, frutos diretos da herança deixada por seus predecessores.

Na Sessão Inéditos, o público terá oportunidade de ver algumas das produções mais aguardadas do cinema italiano contemporâneo. Entre elas, está “Le Assaggiatrici” (As Provadoras de Hitler), de Silvio Soldini, que retrata a experiência das mulheres forçadas a provar a comida de Hitler, e “Napoli-New York”, de Gabriele Salvatores, inspirado em uma história original de Fellini e Tullio Pinelli sobre duas crianças que migram clandestinamente para os Estados Unidos no pós-guerra.

O festival também apresenta “Eterno Visionario”, de Michele Placido, um retrato íntimo de Luigi Pirandello; “L’Abbaglio” (A Ilusão), de Roberto Andò, sobre as estratégias militares de Giuseppe Garibaldi; e “Hey Joe” (foto), de Claudio Giovannesi, estrelado por James Franco, sobre o reencontro dramático entre um veterano americano e o filho que nunca conheceu. As comédias “La Vita da Grandi” (Irmãos), de Greta Scarano, e “Ho Visto Un Re” (Eu Vi um Rei), de Giorgia Farina, trazem humor ao festival, enquanto o tom nostálgico marca o road movie “Le Città di Pianura” (A Última Rodada), de Francesco Sossai, que esteve na Mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2025. Premiado em Locarno, “Gioia Mia” (Verão na Sicília), de Margherita Spampinato, explora o choque entre tradição e modernidade, e “Diamanti”, de Ferzan Özpetek, brinca com os limites entre realidade e ficção ao reunir atrizes em uma Roma dos anos 1970. Completando a seleção, o documentário “Roberto Rossellini, Più di una Vita” (Mais que uma Vida) revisita a crise criativa e pessoal do mestre do neorrealismo nos anos 1950, revelando novos caminhos para sua obra, e o drama “Amata” (Amada), de Elisa Amoruso, revela o amor, a liberdade e a maternidade em suas múltiplas formas.

Já a Sessão Retrospectiva homenageia os grandes maestros do cinema italiano, trazendo de volta às telas obras que marcaram a história da sétima arte. Entre os destaques, estão “Ladri di Biciclette” (Ladrões de Bicicletas), de Vittorio De Sica, marco do neorrealismo, e “Paisà”, de Roberto Rossellini, que narra em episódios a libertação da Itália na Segunda Guerra. Também integram a programação “Prima della Rivoluzione”, de Bernardo Bertolucci, sobre os dilemas ideológicos da juventude; “L’Amore in Città” (Amor na Cidade), filme coletivo de Antonioni, Fellini, Zavattini e outros; e “Speriamo che Sia Femmina” (Tomara que Seja Mulher), de Mario Monicelli, sobre solidariedade feminina em meio a crises familiares.

O público poderá rever ainda “Delitto d’Amore” (Crime de Amor), de Luigi Comencini, ambientado no universo operário; “L’Assassino”, de Elio Petri, estrelado por Marcello Mastroianni; e “Enrico IV”, de Marco Bellocchio, inspirado em Pirandello. A seleção inclui ainda “Uomini Contro” (A Vontade de um General), de Francesco Rosi, denúncia contundente da irracionalidade da guerra; “I Ragazzi di Via Panisperna”, de Gianni Amelio, sobre as descobertas científicas de Enrico Fermi e Ettore Majorana; “Sopralluoghi in Palestina”, de Pier Paolo Pasolini, documentário sobre a busca por locações autênticas para “O Evangelho Segundo São Mateus”; e “La Cena” (O Jantar), de Ettore Scola, que entrelaça vidas e dramas em um restaurante, revelando o cinema como palco da própria vida.

A programação completa do festival pode ser conferida em festivalcinemaitaliano.com.