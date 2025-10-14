Pré-venda de “O Agente Secreto” tem início nesta quinta-feira

Foto © Victor Jucá

A partir desta quinta-feira, 16 de outubro, o público poderá garantir seus ingressos para as sessões de pré-estreia e para o lançamento oficial nos cinemas de todo o país de “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. As sessões antecipadas acontecem nos dias 25 de outubro e 1º de novembro, em todo o país. Além disso, entre 21 de outubro e 4 de novembro, as cidades de Natal (com presença de Tânia Maria e Kaiony Venâncio), Fortaleza (com presença de Roney Vilela), Belo Horizonte (com presença de Laura Lufési e Carlos Francisco), Belém (com presença de Robério Diógenes) e Salvador (com presença do diretor, a produtora Emilie Lesclaux e elenco) também ganham exibições especiais.

Já o lançamento oficial ocorre no dia 6 de novembro, em todo o circuito comercial brasileiro, com patrocínio master da Petrobras, que em 2025 comemora 30 anos de apoio ao cinema brasileiro.

Antes de fazer sua estreia oficial, “O Agente Secreto” ainda segue por uma agenda de festivais nacionais, passando pela 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (de 16 a 30/10) e pelo Frapa (03/11), em Porto Alegre, após exibição no Festival do Rio, Olhar do Norte, em Manaus, Maranhão na Tela, CineBH e Cine Ceará.