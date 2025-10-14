Série de comédia “Clube Spelunca” estreia na TNT e HBO Max
“Clube Spelunca” estreia em 17 de outubro na TNT e na HBO Max. Com dez episódios no total, a série terá dois capítulos exibidos por semana, sempre às 18h30, com exibição simultânea no canal e na plataforma de streaming.
Estrelada por Eddy Jr., Antônio Pitanga e Neusa Soares, a comédia acompanha a vida de Digão (Eddy Jr.), um jovem sonhador determinado a transformar o “Spelunca”, antigo clube da família e palco de diversas atrações na região, em um novo e animado ponto de encontro na Zona Leste de São Paulo.
Ao assumir o cargo de gerente do clube, Digão enfrenta o desafio de fazer sua ideia funcionar, enquanto prova à sua família que amadureceu e aprendeu com os erros do passado. Ao longo de dez episódios, “Clube Spelunca” mostra a união e a força da periferia, trazendo reviravoltas emocionantes enquanto combina humor com a celebração da música negra brasileira.
“Clube Spelunca” é uma criação de Bianca Lenti, Jhonatan Marques, Naná Xavier, Natália Balbino e Paulo Leierer, com direção de Silvio Guindane, e produção da Giros Filmes em coprodução com Warner Bros. Discovery.