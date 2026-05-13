Festival de Cinema e Arte para Crianças e Monstros abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Monstra – Festival de Cinema e Arte para Crianças e Monstros. Serão selecionados curtas-metragens nacionais e internacionais, feitos com e por crianças, com temáticas que dialoguem com o universo das infâncias. Os filmes poderão ser submetidos até 24 de maio. A exibição dos selecionados será de 19 a 21 de junho, online e presencial, em Florianópolis.

Podem participar filmes produzidos entre 2020 e 2026, com duração entre 2 e 18 minutos, em diferentes formatos: documentários, ficções, animações, filmes de formato híbrido ou experimentais. Obras em outros idiomas devem ter legendas em português.

A curadoria irá selecionar trabalhos que provoquem perguntas, ofereçam experiências sensíveis que destaquem a potência criativa das crianças e/ou dialoguem com temas como os desafios da infância contemporânea, o excesso de telas, o distanciamento da natureza e do brincar e a imaginação como forma de resistência. A seleção será feita por um júri formado por profissionais do cinema e da educação, com participação de crianças.

Os filmes selecionados irão integrar a programação do festival e concorrem ao Selo Monstra de Melhor Filme e ao Prêmio do Público Mirim. As obras também podem compor o catálogo digital e as ações de difusão do projeto.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site monstra.usinadaimaginacao.org.