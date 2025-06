“Babygirl”, filme estrelado por Nicole Kidman, será exibido gratuitamente no MIS

No dia 10 de junho, o MIS exibe gratuitamente, em parceria com a Diamond Films, “Babygirl”, longa de 2024 estrelado por Nicole Kidman que rendeu à atriz uma indicação ao Globo de Ouro. Após a sessão, que faz parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, será realizado um debate com a participação do psicanalista Alberto Moniz da Rocha Barros Neto e da crítica de cinema Paula Jacob.

A trama do filme, dirigido por Halina Reijn, segue Romy Mathis (Nicole Kidman), CEO de sucesso em Nova York, cuja vida pessoal e profissional entra em colapso após conhecer Samuel (Harris Dickinson), um jovem estagiário. A relação entre eles explora complexas dinâmicas de poder, desejo e vulnerabilidade, levando Romy a questionar suas escolhas e a enfrentar as consequências de seus atos.

O longa traz mais uma interpretação visceral e de dedicação completa de Nicole Kidman, considerada por muitos críticos uma das melhores atrizes de seu tempo. Além da indicação ao Globo de Ouro, sua atuação no longa rendeu-lhe o prêmio Coppa Volpi de Melhor Atriz, no Festival Internacional de Cinema de Veneza de 2024.

Ciclo de Cinema e Psicanálise – “Babygirl”

Data: 10 de junho, às 19h

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Local: Auditório MIS (172 lugares) – Avenida Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo – SP

Classificação: 16 anos