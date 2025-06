Curtas-metragens do cineasta e animador Marão estreiam no Canal Brasil

Na próxima terça, dia 10 de junho, a partir das 19h, três curtas-metragens de animação dirigidos por Marcelo Fabri Marão fazem sua estreia no Canal Brasil: “Pelotas de Regurgitação”, “O Anão que Virou Gigante” e “Até a China”. Além desses, a programação especial exibe o longa “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, também assinado por Marão.

Com um minuto de duração, “Pelotas de Regurgitação” apresenta uma narrativa sem cronologia, em uma animação experimental com riscados feitos com uma faca direto em sobras de película encontradas no lixo. Mais de 700 fotogramas foram arranhados com desenhos distintos para compor o curta.

“O Anão que Virou Gigante” é inspirado na história de Adam Rainer (1899-1950), o único homem na história, até agora, já diagnosticado com nanismo e gigantismo em sua vida. A trama é focada no desenvolvimento psicológico do personagem. O curta-metragem foi realizado em animação tradicional, a lápis no papel. Durante um ano, Marão fez aproximadamente quatro mil desenhos para compor os dez minutos do filme (também narrado pelo diretor/animador). “O Anão que Virou Gigante” foi premiado em quinze festivais, como o Festival de Animação de Gramado (III Granimado), como melhor roteiro em 2008; o XIII Cine PE, como melhor direção, na Mostra Curta Metragem Digital, em 2009; e o 17º Anima Mundi, como 3° Melhor Filme Brasileiro das cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, no mesmo ano.

“Até a China” acompanha a história de um homem de Nova Iguaçu que decide ir até a China levando apenas uma bagagem de mão. Já o longa-metragem “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, os protagonistas são três super-heróis nada convencionais: uma heroína (voz de Natália Lage), uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo (Rodrigo Santoro) e uma nuvem com incontinência pluviométrica (Guilherme Briggs), que estão em uma jornada para chegar às profundezas do oceano. Os três companheiros percorrem diversos locais, desde a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, até a Sérvia e as fossas abissais, para encontrar a parte de um misterioso mapa que os levará para o fundo do oceano. Entre os mais de 30 prêmios, destacam-se o do Festival Internacional de Cinema de Animação (BANG Awards), de Portugal, onde o curta venceu na categoria de Melhor Argumento em 2018, e o Brazilian Film and Television Festival of Toronto (BRAFFTV), no Canadá, premiado como Melhor Curta/Média do Público em 2016.