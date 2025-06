Documentário “Cais”, de Safira Moreira, tem estreia no Festival de Guadalajara, no México

O documentário “Cais”, da cineasta baiana Safira Moreira, será exibido no 40º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, no México. Com produção executiva de Flávia Santana, da Mulungu Realizações Culturais, o filme participa da Competitiva Iberoamericana de Longas Documentais e tem exibição nos dias 8 e 9 de junho.

O filme explora a jornada de Safira, que dois meses após o falecimento de sua mãe Angélica, viaja em busca de encontrá-la em outras paisagens. Num curso fluvial, o filme percorre cidades banhadas pelo Rio Paraguaçu (Bahia) e pelo Rio Alegre (Maranhão), para imergir em novas perspectivas sobre memória, tempo, nascimento, vida e morte.

Em 16 de junho, será a vez de exibição no Brasil, durante o 14º Olhar de Cinema, em Curitiba, onde participa da Competitiva Nacional de Longas. Em julho, tem estreia norte-americana no BlackStar Film Festival, na Filadélfia. Em 2024, o filme foi premiado no Sundance Documentary Fund, vinculado ao Sundance Institute.

“Cais” é uma coprodução das empresas Mulungu Realizações Culturais, Omnirá Filmes e Giro Planejamento Cultural, com patrocínios do Rumos Itaú Cultural e do Fundo Avon Mulheres no Audiovisual (FAMA).