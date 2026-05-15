Coprodução brasileira “Seis Meses no Prédio Rosa e Azul” concorre ao Queer Palm e Camera d’Or, em Cannes

Inspirado nas memórias do diretor mexicano Bruno Santamaría Razo, “Seis Meses no Prédio Rosa e Azul” integra a seleção da Semana da Crítica (Semaine de la Critique) do 79º Festival de Cannes e compete com outros 6 longas-metragens.

A sessão de estreia será dia 19 de maio, às 17h30 (horário local), no Espace Miramar, com a presença da equipe, incluindo as produtoras brasileiras Rachel Daisy Ellis e Camille Reis, a editora Marília Moraes e a distribuidora Marina Tarabay. O longa também concorre aos prêmios Queer Palm e Camera d’Or, prêmio do festival dado ao melhor primeiro longa-metragem de um diretor.

Rodado em 16mm, o filme nos leva para a Cidade do México no início da década de 1990. No dia em que Bruno completou 11 anos, percebeu sentimentos por seu melhor amigo, Vladimir, coincidindo com o anúncio repentino de que seu pai foi diagnosticado com HIV. Como nas canções de salsa, a família canta e dança para se afastar da dor. Trinta anos depois, o diretor filma e reimagina a memória daquilo que não conseguiu compreender totalmente quando era criança.

“Seis Meses no Prédio Rosa e Azul” conta com uma significativa participação brasileira liderada pelas produtoras Rachel Daisy Ellis e Camille Reis. Além de um papel como coadjuvante para o ator brasileiro Demick Lopes (“Inferninho”, “A Filha do Palhaço’’), grande parte da pós-produção do filme foi feita no Brasil. O filme conta com participação dos editores Marília Moraes (“Malu”) e Eduardo Serrano (“O Agente Secreto”), a desenhadora de som Miriam Biderman, o compositor musical Leo Chermont, o estúdio de efeitos especiais Aberração Kromatica Filmes, a produtora executiva Amanda de Luna, e as pós-produtoras Bia Baggio e Ivich. A produtora mexicana do filme, Bruna Haddad, também tem nacionalidade brasileira.

No Brasil, a distribuição ficará a cargo da Fistaile. No cenário global, as vendas internacionais são representadas pela Luxbox. O filme é uma coprodução México (Ojo de Vaca), Brasil (Desvia) e Dinamarca (Snowglobe).

O lançamento do longa conta com o apoio do Projeto Paradiso e do Instituto Guimarães Rosa, através do Ministério de Relações Exteriores.