Estão abertas as inscrições para o Visões Lab 2026, laboratório gratuito de desenvolvimento de projetos audiovisuais, promovido pelo Festival Visões Periféricas. Voltado a produtoras, produtores independentes, coletivos e empresas do setor, o programa oferece mentorias de roteiro, direção e produção executiva, além de preparação para pitching e conexão com profissionais do mercado. Para se inscrever, o interessado deve cadastrar sua proposta no site oficial do festival, www.visoesperifericas.com.br, até 24 de maio.

Ao todo, 10 projetos de ficção vinculados a periferias serão selecionados, sendo cinco longas-metragens e cinco curtas. Os responsáveis pelos trabalhos escolhidos participarão de uma jornada formativa, entre os dias 21 e 26 de julho. Como o evento é 100% online, podem participar produtores de todo o país.

Em sua sexta edição, o laboratório oferece um ambiente estratégico para o impulsionamento de obras com potencial de realização, circulação e inserção no mercado, incentivando também novas vozes e a ampliação da representatividade das periferias brasileiras no audiovisual. Ao final da mentoria, cada participante apresentará um pitching para uma banca formada por players do mercado. Os projetos mais bem avaliados receberão prêmios.

O Visões Lab acontece em paralelo às atividades do Festival Visões Periféricas, que ocorrerá entre 21 e 26 de julho, na cidade do Rio de Janeiro. Criado em 2007, o evento se consolidou como uma das principais plataformas dedicadas ao cinema periférico no Brasil. Pioneiro nesse recorte, o festival colocou no centro da curadoria obras realizadas a partir do olhar de cineastas de periferias geográficas, sociais e raciais, incluindo realizadores indígenas, quilombolas e da comunidade LGBTQIA+. Ao longo de quase duas décadas, a mostra vem ampliando a circulação de narrativas historicamente invisibilizadas, revelando novos nomes, fortalecendo coletivos e contribuindo para renovar a estética e as formas de apresentar o país no circuito nacional de cinema.