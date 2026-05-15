Começam as filmagens de “Sábado Morto”, terceiro longa de Leonardo Lacca

Foto © Hannah Carvalho

Estrelado por Jesuíta Barbosa e Malu Falangola, “Sábado Morto”, dirigido por Leonardo Lacca, é o terceiro longa-metragem produzido pela Cinemascópio e Trincheira Filmes, depois de “Permanência” e “Seu Cavalcanti”.

O filme será rodado entre Recife e a região de Arcoverde, no interior de Pernambuco, ao longo de cinco semanas. Emilie Lesclaux, produtora de longas reconhecidos no circuito cinematográfico nacional e internacional, assina a produção ao lado de Leonardo Lacca, com quem trabalhou em “O Agente Secreto”, longa indicado ao Oscar em quatro categorias em 2026.

Lacca, que atuou como preparador de elenco, diretor assistente e um dos roteiristas do filme de Kleber Mendonça Filho, apresenta a trama que acompanha Diogo, médico residente no Recife, que precisa retornar ao sertão pernambucano após anos distante por conta de um acontecimento inesperado na família. Ao lado da esposa, Aline, ele reencontra sua mãe, Terezinha, determinada a exigir respostas sobre fatos recentes, e talvez algo mais. Entre lembranças e desconfortos, segredos começam a emergir.