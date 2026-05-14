Nova produção internacional da RT Features começa filmagens em São Paulo

Foto: Selton Mello © Gustavo Zylbersztajn

O longa internacional “Zero K”, nova produção da RT Features, está sendo gravado em São Paulo, com elenco composto por Selton Mello, Caleb Landry Jones, Inga Ibsdotter Lilleaas, Peter Sarsgaard e Britt Lower. A obra, que é baseada no romance homônimo de Don DeLillo, conta com direção e roteiro de Michael Almereyda e tem coprodução da Keep Your Head e Oak Street Pictures.

A trama de “Zero K” acompanha um bilionário da tecnologia preparando sua esposa em estado terminal para um procedimento de preservação criogênica em uma instalação de alta tecnologia, enquanto seu filho distante tenta construir uma vida estável ao lado de sua família. Transitando entre a intimidade emocional e a ficção científica especulativa, o filme explora mortalidade, tecnologia e tensão entre viver plenamente o presente e se render à promessa de uma vida após a morte engenheirada.

As gravações de “Zero K” devem encerrar no começo de junho.