 Ministério da Cultura apresenta em Cannes estratégia para impulsionar o audiovisual na próxima década

O audiovisual brasileiro vive um momento de renovada visibilidade global e chega ao Marché du Film 2026, em Cannes, com uma presença robusta e voltada para o futuro. O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAv), realiza uma série de ações, e se integra a uma programação oficial intensa.

O grande destaque da participação nacional ocorre logo nesta sexta-feira, (15), com a conferência “Brasil Além – A Próxima Década da Indústria Audiovisual Brasileira”. O painel apresentará a nova estratégia de longo prazo do país (2026-2035), desenhada para fortalecer a produção, distribuição e exibição, ampliando a competitividade global do Brasil e convidando parceiros internacionais para este novo capítulo.

A programação brasileira no mercado de Cannes reflete a multiplicidade de iniciativas e parcerias. Além do MinC, também participam do evento a Agência Nacional do Cinema (Ancine), Ministério das Relações Exteriores, ApexBrasil, através do Programa Cinema do Brasil, Embratur, RioFilme, Spcine, Festival do Rio, Instituto Nicho 54, Projeto Paradiso, mais de 200 profissionais e mais de 130 empresas credenciadas.

Enquanto estratégia para fortalecer a promoção do audiovisual brasileiro no evento, e potencializar estratégias de comercialização de nossas obras, o MinC está apoiando a presença de quatro distribuidoras independentes no evento, e realiza, pela primeira vez, um screening de mercado de exibição promovendo o catálogo de três das distribuidoras apoiadas.

E o talento brasileiro ganha a tela em iniciativas como o Goes to Cannes, promovido pelo Festival do Rio e pela RioFilme, através da promoção de 5 filmes pré-selecionados para distribuidores, agentes de venda e curadores internacionais. E também com o lançamento da Sala 54, uma nova plataforma global dedicada à distribuição do cinema negro brasileiro no exterior, iniciativa promovida pelo Instituto Nicho 54.

O fomento à coprodução é um dos pilares da agenda. Produtores brasileiros e estrangeiros terão espaços dedicados para mapear oportunidades de financiamento e colaboração. Como destaques desta agenda, será realizada uma masterclass sobre caminhos para filmar na França e no Brasil, numa parceria entre MinC e a Paris Region Film Commission. E também um painel sobre coprodução Brasil-Japão, a partir da celebração dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e os dois países, numa iniciativa da Abrasia e do Cinema do Brasil.

A inovação responsável e a diversidade também pautam os debates. No dia 17, lideranças femininas do Brasil e da França discutem os impactos, vieses e oportunidades da Inteligência Artificial em toda a cadeia de valor do setor audiovisual, numa iniciativa do Instituto Mais Mulheres e do Cinema do Brasil.

Já no dia 18 de maio, a “Matinée Brasil” reunirá algumas das principais instituições que integram o ecossistema audiovisual brasileiro, que farão anúncios, lançamentos e apresentarão agendas de trabalho. Essa iniciativa é uma promoção conjunta do Festival do Rio, RioFilme, Spcine, Embratur, Projeto Paradiso, Rede Globo e Governo do Brasil, através do Ministério da Cultura.

Por fim, quatro produções com participação nacional integram a Seleção Oficial do Festival de Cannes 2026: “La Perra” (Quinzaine des Cinéastes), “Seis Meses no Prédio Rosa e Azul” (Semaine de la Critique), “Laser-Gato” (La Cinef) e “Elefantes na Névoa” (Un Certain Regard).

O Ministério da Cultura, o Ministério das Relações Exteriores, através do Instituto Guimarães Rosa e da Embaixada do Brasil em Paris, estão apoiando a presença de profissionais dos quatro filmes brasileiros selecionados para o Festival de Cannes.