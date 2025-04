Filme protagonizado por Any Gabrielly e Giulia Be começa a ser rodado em São Paulo

Foto: Giulia Be e Any Gabrielly © Amanda Mattos

Começaram esta semana, em São Paulo, as filmagens do longa “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, que tem direção de Diego Freitas. Baseado no livro homônimo de Fernanda de Castro Lima, o filme conta a história da forte amizade entre Gabi, interpretada por Any Gabrielly, e Julia, personagem de Giulia Be. Dos produtores Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf, o roteiro é assinado por Freitas ao lado de Rod Azevedo, com produção da Paris Entretenimento e distribuição da Paris Filmes.

Na trama, Julia e Gabi são uma dupla inseparável, amigas desde crianças, mas super diferentes. Enquanto Gabi é cautelosa, tímida e tem medo de sair de sua zona de conforto, Julia é extrovertida, carismática e vive intensamente. Tudo muda quando Julia sofre um acidente de carro e, antes de morrer, escreve para Gabi dez cartas, que buscam ajudá-la a deixar a timidez de lado e aproveitar todos os minutos da vida. Cada recado contém uma missão e, enquanto Gabi segue desafios que nunca se imaginou fazendo, precisa lidar com o luto e com a saudade, ao mesmo tempo em que sente a presença da amiga em todos os momentos.

As atividades propostas por Julia desafiam Gabi a enfrentar seus medos e a vencer sua timidez. Julia deixa cartas que estimulam a amiga a cantar, dançar, embarcar em uma viagem inesperada e dar chance para se apaixonar. Enquanto completa essa e outras missões, Gabi aprende a se reconectar com si mesma e a entender melhor sobre o luto e a importância do perdão. Ela conta com a ajuda da nova colega Lorena (Pamela Germano) para completar as propostas, que a ensinam sobre o trauma e a importância da amizade com Julia, que estará sempre presente.

Sheron Menezzes e Paulo Lessa interpretam Marcia e André, os pais de Gabi. Ela é uma mãe preocupada com o futuro da menina e ele um pai focado em fazê-la se sentir melhor no momento difícil. No elenco ainda estão Léo Jaime, que vive Toninho, senhor divertidíssimo que fica amigo de Gabi durante um dos desafios, e Michel Joelsas e Daniel Rangel, que vivem dois interesses amorosos da protagonista.