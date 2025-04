Abertas as inscrições para a 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

Maior vitrine para o audiovisual feito para crianças no Brasil, a 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis tem inscrições até o dia 26 de maio. Realizadores podem submeter à seleção para a Mostra Competitiva de curtas-metragens nacionais e internacionais, com até 20 minutos de duração, e inéditos em Santa Catarina. A mostra acontecerá entre os dias 10 e 18 de outubro, em Florianópolis, Santa Catarina.

Longas-metragens brasileiros e internacionais também poderão ser inscritos, mas não participarão da Mostra Competitiva. O formulário para as inscrições está disponível no site www.mostradecinemainfantil/inscricoes. Os filmes selecionados são divulgados no site e nas redes sociais da mostra a partir do dia 10 de julho.

Os curtas e longas-metragens selecionados serão exibidos na Mostra Principal, que acontece no Teatro Ademir Rosa e na sala de Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura (CIC), e no Circuito Escola, que contempla mais de cem escolas públicas e comunidades da Grande Florianópolis. Outra importante vitrine de exibição é o Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita, parceira da mostra, e dedicada ao cinema brasileiro.

Serão oferecidos três prêmios em dinheiro para a categoria de Melhor Filme Nacional, votado por um Júri Oficial, Prêmio Especial das Crianças, votado por um Júri Infantil, e Melhor Filme, votado por um Júri Popular. Os vencedores receberão cada um o valor de R$1.500,00. O Melhor Filme Internacional receberá troféu e certificado. Além disso, premiações especiais poderão ser concedidas por instituições parceiras e serão divulgadas a todos os selecionados.

Realizada pela Lume Produções Culturais, a 24a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é vencedora do Edital Catarinense de Cinema 2024 e conta com parceria institucional do Itaú Cultural Play.